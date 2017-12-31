В Красноярске, Кемерове и Новосибирске встретили Новый год

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  • Фото: РИА Новости, Яков Андреев
В Красноярске, Кемерове и Новосибирске встретили Новый год

В Красноярске, Кемерове и Новосибирске встретили Новый год

В Красноярске, Кемерове и Новосибирске встретили Новый год
  • Фото: РИА Новости, Яков Андреев

    • Новый год продолжает шествие по России. Его уже встретили жители Западной Сибири и самых северных городов страны.

    В 20:00 по московскому времени Новый год наступил в Хатанге, Дудинке, Норильске, Красноярске, Кемерове, Кызыле, Абакане, Томске, Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске.

    В столице до полуночи остается еще несколько часов. Тем не менее в городе уже проходят уличные гулянья на Тверской, которая сегодня стала пешеходной.

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