Пожар в ангаре с пластиком в Подольске локализован

В подмосковном Подольске локализовали пожар в ангаре с пластиком. Об этом сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Согласно сообщению пресс-службы, пожар был локализован на площади 1,5 тыс. кв. метров в 18:21 по московскому времени. Отмечается, что к тушению были привлечены более 90 человек и 26 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Подольске произошло возгорание в ангаре, где находятся пластиковые брикеты.
Ранее сообщалось, что в Подольске произошло возгорание в ангаре, где находятся пластиковые брикеты.
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