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    Пожар в ангаре с пластиком в Подольске локализован

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    • Фото: Антон Че / vk.com
    Пожар в ангаре с пластиком в Подольске локализован

    Пожар в ангаре с пластиком в Подольске локализован

    Пожар в ангаре с пластиком в Подольске локализован
  • Фото: Антон Че / vk.com

    • В подмосковном Подольске локализовали пожар в ангаре с пластиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

    Согласно сообщению пресс-службы, пожар был локализован на площади 1,5 тыс. кв. метров в 18:21 по московскому времени. Отмечается, что к тушению были привлечены более 90 человек и 26 единиц техники.

    Ранее сообщалось, что в Подольске произошло возгорание в ангаре, где находятся пластиковые брикеты.

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