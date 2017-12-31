Исполнитель теракта в Петербурге арестован на два месяца

Дмитрий Лукьяненко, обвиняемый в совершении теракта в супермаркете
Санкт-Петербурга, арестован на два месяца.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города, фигурант дела арестован до 28 февраля.
Из сообщения пресс-службы: «Фигурант против ареста не возражал. Вину во вменяемых деяниях признал. На учете в психоневрологическом диспансере не состоит. Заболеваний, препятствующих заключению под стражу, не имеет».
Взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в минувшую среду. В результате пострадали 18 человек. Сегодня стало известно, что подозреваемого в подготовке и исполнении теракта задержали.
По версии следствия, Лукьяненко сам изготовил и заложил бомбу. Мотивом преступления он назвал «ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал».
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сегодня сообщила, что обвиняемый пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.
Из сообщения пресс-службы: «Фигурант против ареста не возражал. Вину во вменяемых деяниях признал. На учете в психоневрологическом диспансере не состоит. Заболеваний, препятствующих заключению под стражу, не имеет».
Взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в минувшую среду. В результате пострадали 18 человек. Сегодня стало известно, что подозреваемого в подготовке и исполнении теракта задержали.
По версии следствия, Лукьяненко сам изготовил и заложил бомбу. Мотивом преступления он назвал «ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал».
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сегодня сообщила, что обвиняемый пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.
Комментарии