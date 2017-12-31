В подмосковном Подольске горит ангар с пластиком

В Подольске произошло возгорание в ангаре, где находятся пластиковые брикеты. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров.
Пожарно-спасательным бригадам пока не удается локализовать пожар в подмосковном ангаре. Площадь возгорания продолжает увеличиваться, она уже достигла 1500 кв. метров, передает ТАСС.
Ангар располагается на Домодедовском шоссе в Подольске на открытой площадке. Внутри находятся пластиковые брикеты. Пожару присвоен второй (повышенный) уровень сложности. Данных о пострадавших не поступало.
Ангар располагается на Домодедовском шоссе в Подольске на открытой площадке. Внутри находятся пластиковые брикеты. Пожару присвоен второй (повышенный) уровень сложности. Данных о пострадавших не поступало.
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