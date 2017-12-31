Рогозин поздравил россиян с годом Собаки вместе с таксой из нашумевшего эксперимента

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил россиян с наступающим годом Собаки, пожелав, чтобы он «не гавкал и не кусался», а ободряюще вилял хвостом.
Поздравление зампред правительства опубликовал на своих страницах в соцсетях, сопроводив его семейной фотографией, на которой он держит в руках таксу Николаса, «усыновленную» после нашумевшего эксперимента с «утоплением».
Видео эксперимента с таксой и жидкостным дыханием вызвало в Интернете волну негодования. Дмитрия Рогозина и сотрудников Фонда перспективных исследований, которые демонстрировали свои разработки президенту Сербии Александру Вучичу, обвинили в бесчеловечности и жестоком обращении с животными. Вице-премьер, отвечая на поток гневных комментариев, заверил, что такса после эксперимента жива и здорова, и пообещал забрать Николаса себе.
Подписчики Рогозина фотографию с таксой оценили: «Мужик сказал — мужик сделал!».
Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым Годом! Пусть жизнь в Новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет! pic.twitter.com/OQWZrcGqxA— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) December 31, 2017
Видео эксперимента с таксой и жидкостным дыханием вызвало в Интернете волну негодования. Дмитрия Рогозина и сотрудников Фонда перспективных исследований, которые демонстрировали свои разработки президенту Сербии Александру Вучичу, обвинили в бесчеловечности и жестоком обращении с животными. Вице-премьер, отвечая на поток гневных комментариев, заверил, что такса после эксперимента жива и здорова, и пообещал забрать Николаса себе.
Подписчики Рогозина фотографию с таксой оценили: «Мужик сказал — мужик сделал!».
Комментарии