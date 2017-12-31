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    Рогозин поздравил россиян с годом Собаки вместе с таксой из нашумевшего эксперимента

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    • Фото: @Rogozin / twitter.com
    Рогозин поздравил россиян с годом Собаки вместе с таксой из нашумевшего эксперимента

    Рогозин поздравил россиян с годом Собаки вместе с таксой из нашумевшего эксперимента

    Рогозин поздравил россиян с годом Собаки вместе с таксой из нашумевшего эксперимента
  • Фото: @Rogozin / twitter.com

    • Вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил россиян с наступающим годом Собаки, пожелав, чтобы он «не гавкал и не кусался», а ободряюще вилял хвостом.

    Поздравление зампред правительства опубликовал на своих страницах в соцсетях, сопроводив его семейной фотографией, на которой он держит в руках таксу Николаса, «усыновленную» после нашумевшего эксперимента с «утоплением».


    Видео эксперимента с таксой и жидкостным дыханием вызвало в Интернете волну негодования. Дмитрия Рогозина и сотрудников Фонда перспективных исследований, которые демонстрировали свои разработки президенту Сербии Александру Вучичу, обвинили в бесчеловечности и жестоком обращении с животными. Вице-премьер, отвечая на поток гневных комментариев, заверил, что такса после эксперимента жива и здорова, и пообещал забрать Николаса себе.

    Подписчики Рогозина фотографию с таксой оценили: «Мужик сказал — мужик сделал!».

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