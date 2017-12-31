Рогозин поздравил россиян с годом Собаки вместе с таксой из нашумевшего эксперимента

Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым Годом! Пусть жизнь в Новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет! pic.twitter.com/OQWZrcGqxA