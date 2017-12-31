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    Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

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    Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

    Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

    Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Теперь нарушителям может грозить до 10 лет лишения свободы.

    Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации. Ранее его приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

    Согласно документу, если заведомо ложное сообщение о минировании или поджоге касается объектов социальной инфраструктуры либо приводит к причинению крупного ущерба, телефонному террористу будет грозить штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или от трех до пяти лет заключения.

    А если цель телефонного террориста — дестабилизировать деятельность органов власти, то предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей либо заключение на срок от шести до восьми лет. В случае если подобное ложное сообщение привело к гибели человека или другим тяжким последствиям, виновному грозит штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей либо от восьми до 10 лет лишения свободы.

    Авторы законопроекта об ужесточении наказания за телефонный терроризм — спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв. Этот документ решили подготовить после волны телефонного терроризма, охватившей Россию.

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