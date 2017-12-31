Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Теперь нарушителям может грозить до 10 лет лишения свободы.
Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации. Ранее его приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.
Согласно документу, если заведомо ложное сообщение о минировании или поджоге касается объектов социальной инфраструктуры либо приводит к причинению крупного ущерба, телефонному террористу будет грозить штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или от трех до пяти лет заключения.
А если цель телефонного террориста — дестабилизировать деятельность органов власти, то предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей либо заключение на срок от шести до восьми лет. В случае если подобное ложное сообщение привело к гибели человека или другим тяжким последствиям, виновному грозит штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей либо от восьми до 10 лет лишения свободы.
Авторы законопроекта об ужесточении наказания за телефонный терроризм — спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв. Этот документ решили подготовить после волны телефонного терроризма, охватившей Россию.
Согласно документу, если заведомо ложное сообщение о минировании или поджоге касается объектов социальной инфраструктуры либо приводит к причинению крупного ущерба, телефонному террористу будет грозить штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или от трех до пяти лет заключения.
А если цель телефонного террориста — дестабилизировать деятельность органов власти, то предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей либо заключение на срок от шести до восьми лет. В случае если подобное ложное сообщение привело к гибели человека или другим тяжким последствиям, виновному грозит штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей либо от восьми до 10 лет лишения свободы.
Авторы законопроекта об ужесточении наказания за телефонный терроризм — спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв. Этот документ решили подготовить после волны телефонного терроризма, охватившей Россию.
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