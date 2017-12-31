Ледяные горки и велосипедные заезды: как жители России встречают Новый год

С самого утра корреспонденты НТВ следят за гуляньями в регионах. Традиционными фейерверками и застольями дело не ограничивается. Море сюрпризов получили те, кто хочет окунуться в сказку.

Жители Владивостока шутят: Новый год к ним мчится со скоростью 20 метров в секунду. Новогоднюю вьюгу предсказывали синоптики. Но прогноз оправдался лишь частично. Снега выпало не так много — в самый раз для праздничного настроения, но сильный ветер обжигает морозным дыханием всех желающих прогуляться перед боем курантов.



Многие по традиции собрались на центральной площади города, где разноцветными огнями сверкает главная елка Приморья, а на открытой сцене зажигают творческие коллективы. В зимнем городке иллюминацией украшены и многочисленные арт-объекты. Взрослым они напомнят о деревянных игрушках из далекого детства. Там есть и самолет а-ля Экзюпери, и романтичный парусник. А корреспондент НТВ Сергей Анцигин оценил сказочный паровоз, похожий на полярный экспресс.



Следующая станция — Красноярск, где новый год встречает корреспондент НТВ Влада Копыловская. Там на улице минус 15. Но простых путей сибиряки не ищут. Красноярские спортсмены устроили заезд на велосипедах. Многие собрались на катке, который сегодня работает до трех часов ночи. А лыжники за пару минут до полуночи собираются буквально вкатиться в Новый год. Есть и те, кто планирует встретить праздник в заповеднике «Столбы» — лезть на скалы.



Корреспондент НТВ Андрей Шамин встречает Новый год в Нижнем Новгороде. На берегах Волги температура сейчас хоть и плюсовая, но в отличие от некоторых регионов Центральной России снег есть, правда, его немного.



В городе сейчас предновогодняя суета. Кто-то запасается подарками, кто-то ищет, чем сегодня удивить гостей. В центре Нижнего Новгорода для всех, кто в поиске новогоднего настроения, поставили пятиметровую горку с искусственным льдом, чтобы каждый желающий мог свободно въехать в новый 2018-й и почувствовать, каким он будет — стремительным и непредсказуемым, как уходящий, или ровным и спокойным.