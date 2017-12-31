Устроившему взрыв в питерском супермаркете предъявили обвинение в теракте

Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине на статью о теракте. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.
Светлана Петренко: «Следственными органами главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта в одном из супермаркетов города (ст. 205 УК РФ)».
По ее словам, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.
Следствие установило, что обвиняемый самостоятельно изготовил и заложил бомбу. Недалеко от места преступления он спрятал две флешки, на которых хранилась информация о причинах совершенного деяния, а также фотографии взрывного устройства.
Светлана Петренко: «В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления. С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал».
Также представитель СК сообщила, что обвиняемый пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.
Взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в минувшую среду. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Пострадали 18 человек. Изначально СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В субботу ФСБ сообщила о задержании местного жителя, устроившего взрыв.
По ее словам, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.
Следствие установило, что обвиняемый самостоятельно изготовил и заложил бомбу. Недалеко от места преступления он спрятал две флешки, на которых хранилась информация о причинах совершенного деяния, а также фотографии взрывного устройства.
Светлана Петренко: «В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления. С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал».
Также представитель СК сообщила, что обвиняемый пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.
Взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в минувшую среду. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Пострадали 18 человек. Изначально СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В субботу ФСБ сообщила о задержании местного жителя, устроившего взрыв.
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