Генсек ООН призвал мир «наводить мосты» в 2018 году

As we begin 2018, I am issuing a red alert for our world. I call for unity — our future depends on it. pic.twitter.com/fWtTa1irM3 — António Guterres (@antonioguterres) December 31, 2017

В видеопоздравлении генсек ООН с горечью отметил, что в уходящем году мир не стал безопаснее, и призвал жителей планеты объединиться., генеральный секретарь ООН: «Тлеют старые вооруженные конфликты и возникают новые. Обеспокоенность по поводу ядерных вооружений достигла пика со времен холодной войны. Растет социальное неравенство. Национализм и ксенофобия на подъеме. В канун Нового года я призываю к единству. Настало время уменьшить противоречия, наводить мосты, восстановить доверие. Наше будущее — в наших руках. Желаю всем мира и здоровья в 2018-м!»