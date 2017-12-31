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    Генсек ООН призвал мир «наводить мосты» в 2018 году. войны и вооруженные конфликты, Новый год, ООН. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГенсек ООН призвал мир «наводить мосты» в 2018 году

    Генсек ООН призвал мир «наводить мосты» в 2018 году

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    Генсек ООН призвал мир «наводить мосты» в 2018 году

    Генсек ООН призвал мир «наводить мосты» в 2018 году

    Генсек ООН призвал мир «наводить мосты» в 2018 году

      Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш записал новогоднее обращение к народам всех стран.

      В видеопоздравлении генсек ООН с горечью отметил, что в уходящем году мир не стал безопаснее, и призвал жителей планеты объединиться.

      Антониу Гуттериш, генеральный секретарь ООН: «Тлеют старые вооруженные конфликты и возникают новые. Обеспокоенность по поводу ядерных вооружений достигла пика со времен холодной войны. Растет социальное неравенство. Национализм и ксенофобия на подъеме. В канун Нового года я призываю к единству. Настало время уменьшить противоречия, наводить мосты, восстановить доверие. Наше будущее — в наших руках. Желаю всем мира и здоровья в 2018-м!»

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