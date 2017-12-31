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    Пусть все ошибки останутся в уходящем году!

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    Пусть все ошибки останутся в уходящем году!

    Пусть все ошибки останутся в уходящем году!

    Пусть все ошибки останутся в уходящем году!

    Робот, отправляющий push-уведомления пользователям приложения НТВ, уже начал праздновать.

    Некоторые регионы нашей страны уже встретили Новый 2018 год — праздник пришел к жителям Камчатки и Чукотки. Наш робот, отправляющий push-уведомления, уже начал отмечать.

    Поздравляем с праздником и желаем, чтобы все ошибки остались в прошлом году! Встречайте 2018-й и смотрите «Супер Новый год» в своем городе в 22:00 на НТВ.

    смотретьНевероятная музыкальная сказка в канун Нового года! «Супер Новый год» — 31 декабря в 22:00
    Невероятная музыкальная сказка в канун Нового года! «Супер Новый год» — 31 декабря в 22:00
    НТВ с 05:00 вещает в прямом эфире на всех своих эфирных орбитах. Телеканал впервые поздравляет зрителей с учетом часовых поясов.

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