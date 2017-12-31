Пусть все ошибки останутся в уходящем году!

Робот, отправляющий
push-уведомления пользователям приложения НТВ, уже начал праздновать.
Некоторые регионы нашей страны уже встретили Новый 2018 год — праздник пришел к жителям Камчатки и Чукотки. Наш робот, отправляющий push-уведомления, уже начал отмечать.
Поздравляем с праздником и желаем, чтобы все ошибки остались в прошлом году! Встречайте 2018-й и смотрите «Супер Новый год» в своем городе в 22:00 на НТВ.
НТВ с 05:00 вещает в прямом эфире на всех своих эфирных орбитах. Телеканал впервые поздравляет зрителей с учетом часовых поясов.
Поздравляем с праздником и желаем, чтобы все ошибки остались в прошлом году! Встречайте 2018-й и смотрите «Супер Новый год» в своем городе в 22:00 на НТВ.
НТВ с 05:00 вещает в прямом эфире на всех своих эфирных орбитах. Телеканал впервые поздравляет зрителей с учетом часовых поясов.
Комментарии