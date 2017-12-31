В Москве открылась новая станция метро «Ховрино»

Новая станция Замоскворецкой линии московского метро «Ховрино» открылась для пассажиров в последний день 2017 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что появление новой станции Замоскворецкой линии во многом улучшит транспортную доступность жителей севера столицы, снизит нагрузку на станцию «Речной вокзал» и разгрузит автомобильное движение на прилегающих улицах и магистралях.



Сергей Собянин: «Стройка завершена, и мы открываем долгожданную станцию метро „Ховрино“. Поздравляю всех с окончанием строительства станции и с наступающим Новым годом».



«Ховрино» расположена с западной стороны улицы Дыбенко, у пересечения с Зеленоградской улицей. У станции два вестибюля и два выхода.



В настоящее время между «Речным вокзалом» и «Ховрино» достраивается станция «Беломорская», которая, как ожидается, примет первых пассажиров в начале 2018 года.