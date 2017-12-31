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    В Москве открылась новая станция метро «Ховрино». метро, Москва, общественный транспорт, Собянин Сергей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открылась новая станция метро «Ховрино»

    В Москве открылась новая станция метро «Ховрино»

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    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    В Москве открылась новая станция метро «Ховрино»

    В Москве открылась новая станция метро «Ховрино»

    В Москве открылась новая станция метро «Ховрино»
    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

      • Новая станция Замоскворецкой линии московского метро «Ховрино» открылась для пассажиров в последний день 2017 года.

      Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что появление новой станции Замоскворецкой линии во многом улучшит транспортную доступность жителей севера столицы, снизит нагрузку на станцию «Речной вокзал» и разгрузит автомобильное движение на прилегающих улицах и магистралях.

      Сергей Собянин: «Стройка завершена, и мы открываем долгожданную станцию метро „Ховрино“. Поздравляю всех с окончанием строительства станции и с наступающим Новым годом».

      «Ховрино» расположена с западной стороны улицы Дыбенко, у пересечения с Зеленоградской улицей. У станции два вестибюля и два выхода.

      В настоящее время между «Речным вокзалом» и «Ховрино» достраивается станция «Беломорская», которая, как ожидается, примет первых пассажиров в начале 2018 года.

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