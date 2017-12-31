«Пусть все будет хорошо!»: Медведев поздравил россиян с Новым годом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан России с Новым 2018 годом. Обращение премьера опубликовано в воскресенье на сайте правительства.
Дмитрий Медведев: «Я надеюсь, что он откроет для каждого из нас новые возможности и позволит добиться успехов в наших начинаниях. И, конечно, пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов».
Председатель правительства также выразил надежду, что теплота общения, которую дарят новогодние праздники, проведенные в кругу близких, наполнит людей на долгое время положительной энергией, а 2018 год оправдает все надежды и принесет в каждую семью радость и благополучие.
Дмитрий Медведев: «Примите мои искренние пожелания здоровья и счастья, пусть все будет хорошо!»
Ранее пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сообщила, что Дмитрий Медведев собирается отмечать Новый год дома с семьей.
Председатель правительства также выразил надежду, что теплота общения, которую дарят новогодние праздники, проведенные в кругу близких, наполнит людей на долгое время положительной энергией, а 2018 год оправдает все надежды и принесет в каждую семью радость и благополучие.
Дмитрий Медведев: «Примите мои искренние пожелания здоровья и счастья, пусть все будет хорошо!»
Ранее пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сообщила, что Дмитрий Медведев собирается отмечать Новый год дома с семьей.
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