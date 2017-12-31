Пёс <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пёс 16+
    •  
    «Пусть все будет хорошо!»: Медведев поздравил россиян с Новым годом. Медведев, Новый год, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Пусть все будет хорошо!»: Медведев поздравил россиян с Новым годом

    «Пусть все будет хорошо!»: Медведев поздравил россиян с Новым годом

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости, Екатерина Штукина
    «Пусть все будет хорошо!»: Медведев поздравил россиян с Новым годом

    «Пусть все будет хорошо!»: Медведев поздравил россиян с Новым годом

    «Пусть все будет хорошо!»: Медведев поздравил россиян с Новым годом
    • Фото: РИА Новости, Екатерина Штукина

      • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан России с Новым 2018 годом. Обращение премьера опубликовано в воскресенье на сайте правительства.

      Дмитрий Медведев: «Я надеюсь, что он откроет для каждого из нас новые возможности и позволит добиться успехов в наших начинаниях. И, конечно, пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов».

      Председатель правительства также выразил надежду, что теплота общения, которую дарят новогодние праздники, проведенные в кругу близких, наполнит людей на долгое время положительной энергией, а 2018 год оправдает все надежды и принесет в каждую семью радость и благополучие.

      Дмитрий Медведев: «Примите мои искренние пожелания здоровья и счастья, пусть все будет хорошо!»

      Ранее пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сообщила, что Дмитрий Медведев собирается отмечать Новый год дома с семьей.

      Новости по теме

      Новый год и Рождество

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru