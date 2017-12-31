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    МИД Германии призвал Россию и США наладить отношения

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    МИД Германии призвал Россию и США наладить отношения

    МИД Германии призвал Россию и США наладить отношения

    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал к улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Заявление Габриэля было сделано в интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

    Зигмар Габриэль: «Именно мы в Европе должны быть заинтересованы в том, чтобы отношения между США и Россией стали лучше».

    По словам министра, только США и Россия при поддержке Китая могут остановить распространение ядерного оружия.

    Если отношения между Москвой и Вашингтоном будут плохими, то этим смогут воспользоваться другие страны, считает Габриэль.

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