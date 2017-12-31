Топ новостей 2017 года из мира науки и технологий по версии «Чуда техники»

Программа «Чудо техники» весь год следила за новостями, собирая лучшие открытия и изобретения со всего мира.
Сразу несколько настоящих чудес произошло в последние недели года. Например, в Соединенных Штатах благополучно появился на свет ребенок, зачатый 24 года назад. Эмбрион с 1992-го хранился в замороженном виде, и его пересадили женщине, которая не могла иметь собственных детей.
Ученые из Университета Теннесси, которые сопровождали процедуру, говорят, что произошедшее — лучшая демонстрация того, как хорошо современная медицина освоила технологию экстракорпорального оплодотворения. А еще они напоминают, что в мире лежат без дела многие тысячи замороженных эмбрионов, — они заготавливаются про запас для процедур ЭКО, и потом пары должны принимать нелегкое решение, что делать с зародышами, которые не понадобились, — обычно их просто выбрасывают, ведь за хранение в холоде надо платить. Теперь же доказано, что даже после долгого периода консервации эмбрион можно пустить в дело — отдав семьям, которые действительно в этом нуждаются.
Еще одно технологическое чудо произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Там при помощи новейшего автономного плавающего дрона удалось обнаружить австралийскую подводную лодку, бесследно пропавшую более 100 лет назад. Эта была первая крупная потеря Австралии в Первой мировой войне, и все 35 членов экипажа до сих пор считались пропавшими без вести. Судя по анализу обломков, субмарину погубил взрыв находившихся на борту торпед. Потомков погибших моряков уже известили о находке, точное местоположение которой планируется держать в секрете во избежание разграбления. Поднимать лодку не планируют, она останется братской могилой.
Вообще, дроны в 2017 году очень часто становились героями новостей. Технологию применяют все изобретательнее и разнообразнее. Коптеры уже доставляют донорскую кровь и лекарства на отдаленные острова; сжигают огнеметами мусор на электрических проводах; затаившись, цепляются к стенам и потолку, даже перевозят людей. Дрон российской разработки выбрала для своих целей полиция Дубая. Такой летающий мотоцикл способен разгоняться в воздухе до 100 км/ч. Уже принимаются предварительные заказы по цене около 70 тысяч долларов за штуку.
Множество научных новостей в уходящем году касалось космоса. Свою 13-летнюю миссию завершил межпланетный аппарат Cassini, и переданные им последние снимки Сатурна со спутниками ученым еще предстоит обработать. Уже удалось открыть много интересного: например, кольца Сатурна, скорее всего, возникли не сразу при рождении планеты, а сравнительно недавно — 100–200 миллионов лет назад, когда по Земле уже ходили динозавры.
Будущее жизни человека, несомненно, будет связано с искусственным интеллектом. Его уже вовсю применяют и в стремительно умнеющих голосовых помощниках в смартфонах и бытовой технике, и в беспилотных машинах, и в промышленности. Во многом нейросети превосходят человека, обыгрывая, например, чемпионов по древней китайской игре го, построенной на интуиции, а не на простом переборе комбинаций.
Роботы за 2017-й стали еще совершеннее. Самый похожий на человека андроид из Японии даже пугает, а разработчики из США показали новейший набор движений, на которые способны их подопечные. Тут и ходьба по лестнице, и преодоление препятствий, и удержание равновесия, и даже обратное сальто с переворотом и правильным приземлением.
В уходящем году новый всплеск интереса пережили экшен-камеры — маленькие, защищенные от воды и ударов, но дающие потрясающую картинку благодаря новейшим микроэлектронным элементам. Некоторые умельцы даже мастерят из простой одежной вешалки и лески систему для получения невообразимо красивых крутящихся видеоселфи, особенно впечатляющих в замедленном режиме Slow motion.
Технологии в 2017-м творили и медицинские чудеса. Благодаря методикам нейростимуляции и микропроведения импульсов удалось дать пусть и ограниченную, но подвижность нескольким пациентам с параличом, а в России провели две первых операции по установке так называемого бионического глаза — американской системы с камерой в очках и подачей сигнала напрямую в сетчатку. Благодаря этому пациенты, не видевшие ничего десятилетиями, снова обретают хотя бы минимальное зрение. И это, конечно, несомненное чудо техники.
Ученые из Университета Теннесси, которые сопровождали процедуру, говорят, что произошедшее — лучшая демонстрация того, как хорошо современная медицина освоила технологию экстракорпорального оплодотворения. А еще они напоминают, что в мире лежат без дела многие тысячи замороженных эмбрионов, — они заготавливаются про запас для процедур ЭКО, и потом пары должны принимать нелегкое решение, что делать с зародышами, которые не понадобились, — обычно их просто выбрасывают, ведь за хранение в холоде надо платить. Теперь же доказано, что даже после долгого периода консервации эмбрион можно пустить в дело — отдав семьям, которые действительно в этом нуждаются.
Еще одно технологическое чудо произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Там при помощи новейшего автономного плавающего дрона удалось обнаружить австралийскую подводную лодку, бесследно пропавшую более 100 лет назад. Эта была первая крупная потеря Австралии в Первой мировой войне, и все 35 членов экипажа до сих пор считались пропавшими без вести. Судя по анализу обломков, субмарину погубил взрыв находившихся на борту торпед. Потомков погибших моряков уже известили о находке, точное местоположение которой планируется держать в секрете во избежание разграбления. Поднимать лодку не планируют, она останется братской могилой.
Вообще, дроны в 2017 году очень часто становились героями новостей. Технологию применяют все изобретательнее и разнообразнее. Коптеры уже доставляют донорскую кровь и лекарства на отдаленные острова; сжигают огнеметами мусор на электрических проводах; затаившись, цепляются к стенам и потолку, даже перевозят людей. Дрон российской разработки выбрала для своих целей полиция Дубая. Такой летающий мотоцикл способен разгоняться в воздухе до 100 км/ч. Уже принимаются предварительные заказы по цене около 70 тысяч долларов за штуку.
Множество научных новостей в уходящем году касалось космоса. Свою 13-летнюю миссию завершил межпланетный аппарат Cassini, и переданные им последние снимки Сатурна со спутниками ученым еще предстоит обработать. Уже удалось открыть много интересного: например, кольца Сатурна, скорее всего, возникли не сразу при рождении планеты, а сравнительно недавно — 100–200 миллионов лет назад, когда по Земле уже ходили динозавры.
Будущее жизни человека, несомненно, будет связано с искусственным интеллектом. Его уже вовсю применяют и в стремительно умнеющих голосовых помощниках в смартфонах и бытовой технике, и в беспилотных машинах, и в промышленности. Во многом нейросети превосходят человека, обыгрывая, например, чемпионов по древней китайской игре го, построенной на интуиции, а не на простом переборе комбинаций.
Роботы за 2017-й стали еще совершеннее. Самый похожий на человека андроид из Японии даже пугает, а разработчики из США показали новейший набор движений, на которые способны их подопечные. Тут и ходьба по лестнице, и преодоление препятствий, и удержание равновесия, и даже обратное сальто с переворотом и правильным приземлением.
В уходящем году новый всплеск интереса пережили экшен-камеры — маленькие, защищенные от воды и ударов, но дающие потрясающую картинку благодаря новейшим микроэлектронным элементам. Некоторые умельцы даже мастерят из простой одежной вешалки и лески систему для получения невообразимо красивых крутящихся видеоселфи, особенно впечатляющих в замедленном режиме Slow motion.
Технологии в 2017-м творили и медицинские чудеса. Благодаря методикам нейростимуляции и микропроведения импульсов удалось дать пусть и ограниченную, но подвижность нескольким пациентам с параличом, а в России провели две первых операции по установке так называемого бионического глаза — американской системы с камерой в очках и подачей сигнала напрямую в сетчатку. Благодаря этому пациенты, не видевшие ничего десятилетиями, снова обретают хотя бы минимальное зрение. И это, конечно, несомненное чудо техники.
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