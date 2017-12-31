Путин подписал указ о сокращении максимального числа штатных сотрудников МВД

Президент Владимир Путин подписал указ, который сокращает предельное штатное количество сотрудников МВД.
Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Данный документ предполагает сокращение максимального числа штатных сотрудников МВД более чем на 10 тысяч человек.
Из указа: «Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных граждански служащих — 17 199, работников — 130 813 человек».
Прошлый указ президента от 20 сентября 2016 года устанавливал максимальную численность сотрудников МВД на уровне 904 881 человека.
Из указа: «Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных граждански служащих — 17 199, работников — 130 813 человек».
Прошлый указ президента от 20 сентября 2016 года устанавливал максимальную численность сотрудников МВД на уровне 904 881 человека.
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