Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом.

Владимир Путин: «Дорогие друзья! На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся».



Путин отметил, что Новый год — это прежде всего семейный праздник. А отмечаем мы его, по словам президента, как в детстве, — с подарками и сюрпризами, с особой теплотой и ожиданием важных перемен.



Владимир Путин: «И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними. Если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты. Поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости».



По словам президента, умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом вне зависимости от местонахождения. Также Путин отметил роль современных технологий, которые позволяют разделить чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за тысячи километров.



Отдельные поздравления президент адресовал тем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, в том числе дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда.



Владимир Путин: «Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений».



В заключение Путин призвал сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием. Также он выразил надежду, что в 2018 году у каждой семьи и у каждого человека произойдут перемены к лучшему, и пожелал россиянам успехов и благополучия. «Любимой, великой и единственной России» президент пожелал мира и процветания.