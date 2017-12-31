Прощание с Александром Шавриным пройдет 2 января в театре Маяковского

Заслуженный артист России Александр Шаврин скончался накануне после продолжительной болезни. Прощание с ним пройдет в Московском академическом театре им. Владимира Маяковского, в котором Шаврин работал с 1982 года.
В театре Маяковского сообщили, что прощание состоится во вторник, 2 января, передает ТАСС. Отпевание пройдет в храме Малого Вознесения.
Олеся Вартанова, пресс-атташе театра Маяковского: «Прощание с заслуженным артистом России, одним из ведущих артистов театра Маяковского Александром Шавриным состоится 2 января 2018 года в театре Маяковского. Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения».
Шаврин скончался в Москве на 58-м году жизни после продолжительной болезни. В театре, где он служил несколько десятков лет, принесли соболезнования его родным и близким, отметив, что Александр Шаврин был талантливым артистом и прекрасным человеком.
На сцене театра Маяковского Александр Шаврин создал более 20 разных образов. Он играл в спектаклях «Место для курения», «Круг», «Плоды просвещения», «Валенсианские безумцы», «Шутка мецената», «Кин IV» и многих других. Кроме того, актер снимался в кино и сериалах. Звание заслуженного артиста России он получил 2001 году.
Олеся Вартанова, пресс-атташе театра Маяковского: «Прощание с заслуженным артистом России, одним из ведущих артистов театра Маяковского Александром Шавриным состоится 2 января 2018 года в театре Маяковского. Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения».
Шаврин скончался в Москве на 58-м году жизни после продолжительной болезни. В театре, где он служил несколько десятков лет, принесли соболезнования его родным и близким, отметив, что Александр Шаврин был талантливым артистом и прекрасным человеком.
На сцене театра Маяковского Александр Шаврин создал более 20 разных образов. Он играл в спектаклях «Место для курения», «Круг», «Плоды просвещения», «Валенсианские безумцы», «Шутка мецената», «Кин IV» и многих других. Кроме того, актер снимался в кино и сериалах. Звание заслуженного артиста России он получил 2001 году.
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