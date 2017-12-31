Автомобиль столкнулся с автобусом в Прикамье: три человека погибли

Три человека погибли и еще один пострадал в результате аварии на трассе в Чернушинском районе Пермского края.
ДТП произошло в 23:00 по местному времени накануне вечером на 81-м километре трассы Оса — Чернушка. Жертвами столкновения автомобиля и вахтового автобуса стали три человека.
Автомобиль Renault ехал со стороны Чернушки по направлению к городу Оса. За рулем находился 33-летний водитель. В какой-то момент иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с ГАЗ-32841 (автобус предназначен для перевозки вахтовых работников).
В результате ДТП на месте погибли водитель Renault и два его пассажира — мужчины 1981 и 1982 годов рождения. Еще один мужчина, находившийся в легковушке, был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, передает «Интерфакс».
Автомобиль Renault ехал со стороны Чернушки по направлению к городу Оса. За рулем находился 33-летний водитель. В какой-то момент иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с ГАЗ-32841 (автобус предназначен для перевозки вахтовых работников).
В результате ДТП на месте погибли водитель Renault и два его пассажира — мужчины 1981 и 1982 годов рождения. Еще один мужчина, находившийся в легковушке, был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, передает «Интерфакс».
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