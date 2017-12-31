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    Япония изучает сценарии войны с КНДР

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    Япония изучает сценарии войны с КНДР

    Япония изучает сценарии войны с КНДР

    Японские власти изучают перспективы полномасштабной войны на Корейском полуострове.

    Как сообщает агентство Kyodo, рассматривается четыре возможных сценария начала боевых действий.

    Так, война может начаться из-за вторжения сил Южной Кореи в КНДР, ракетного удара Пхеньяна по Японии, столкновения сил КНДР и Южной Кореи, а также превентивного удара американских вооруженных сил по Северной Корее.

    Агентство подчеркивает, что в случае начала войны на полуострове Япония получит право задействовать механизм коллективной безопасности и получить военную поддержку от США.

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    В середине декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил готовность к военному решению северокорейской проблемы. При этом он отметил, что каналы для переговоров остаются открытыми и в руководстве Северной Кореи об этом осведомлены.

    В субботу северокорейское агентство ЦТАК, которое является рупором государства, сообщило, что Пхеньян не намерен в 2018 году сворачивать свою ядерную программу и это является принципиальной позицией властей страны.

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