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    Дед Мороз и команда НТВ в путешествии по России преодолели более 20 000 километров. Дед Мороз, Новый год, подарки, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДед Мороз и команда НТВ в путешествии по России преодолели более 20 000 километров

    Дед Мороз и команда НТВ в путешествии по России преодолели более 20 000 километров

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    Дед Мороз и команда НТВ в путешествии по России преодолели более 20 000 километров

    Дед Мороз и команда НТВ в путешествии по России преодолели более 20 000 километров

    Дед Мороз и команда НТВ в путешествии по России преодолели более 20 000 километров

      Праздничный умелец недели — тот, кто ежегодно исполняет самые заветные желания и делает счастливыми людей по всей стране? — настоящий великоустюгский Дед Мороз, помощником которого довелось побывать и ведущему программы «Чудо техники» Сергею Малозёмову.

      1 ноября главный зимний волшебник вместе с командой телеканала НТВ начал свое традиционное путешествие по городам России. На пути от Владивостока до Калининграда — 29 остановок, общая протяженность маршрута — более 20 000 километров. Основная цель — помочь тем, кому очень важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития, многодетным семьям и взрослым, которые не разучились верить в чудеса.

      Реагируя на письма, полученные, в том числе через сайт НТВ, Дед Мороз и его помощники не только одаривали детей игрушками. Целый ворох маленьких, но полезных сюрпризов достался русско-американской семье, в которой девять детей.

      Отцу-одиночке и его сыновьям из Новосибирской области волшебник сначала устроил давно желанный пейнтбольный бой, а потом вручил очень нужный в сельской местности внедорожник. А в Барнауле среди его подарков была даже корова.

      Дед Мороз, который не жалеет сил и старается распространять добро, чтобы люди потом распространяли его сами, — наш несомненный новогодний умелец недели.

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