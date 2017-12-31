Технологичный Новый год: инновационные способы украшения дома

Программа «Чудо техники» решила внести немного технологичности в традиционное новогоднее оформление квартиры или дома.
Виртуальная елка — решение для тех, у кого есть дети или домашние животные, которые могут случайно испортить настоящее дерево. Необходимый минимум — проектор и ноутбук. Мастер устанавливает аппаратуру и настраивает, чтобы картинка четко проецировалась на нужную стену.
Завораживающий проекционный дизайн по полной раскрывает себя в сложных интерьерах — специальная программа позволяет учитывать особенности строения комнаты: дверные проемы, окна. Выглядит космически. Правда, и стоит от 25 тысяч рублей в год только за программное обеспечение.
Но что если елочку все-таки хочется потрогать и украсить своими руками? Тоже есть современный вариант — гибкий неон. Этот материал легко гнется, но не ломается, то есть может принимать любую форму. И стоит совсем недорого — около 200 рублей за метр.
Еще одна инновация — волшебный снег. В коробочке за 400 рублей есть несколько пакетиков со специальным полимером. Эти гранулы отлично впитывают и удерживают воду (аналогичное вещество применяют в подгузниках). Добавив люминофор, можно сделать эту похожую на снег массу еще и светящейся.
Технологичной можно сделать и упаковку подарков. Даже большие предметы можно поместить внутрь маленьких, на первый взгляд, воздушных шаров. Но оборудование для этого нужно профессиональное, стоит больше 20 тысяч рублей, поэтому, если часто упаковывать подарки вы не собираетесь, за таким «надувательством» обращайтесь в магазины шаров и аксессуаров для праздника.
Еще один новогодний гаджет — автономная гирлянда, ее можно повесить даже там, где нет розетки. Есть варианты на простых батарейках и с USB-разъемом — будет долго гореть от резервной зарядки для смартфонов.
Если совсем нет времени украшать квартиру, добавить атмосферы праздника можно буквально одним движением — вкручиванием «умной» лампочки. Она должна быть подключена к Wi-Fi, а управляется с телефона.
«Умными» становятся и гирлянды. Главный фокус в том, что управляющее гирляндой приложение понимает, как именно ее расположили, и позволяет создавать собственные визуальные эффекты. Стоит от 3700 рублей.
Быстро и легко украсить здание снаружи поможет лазерный проектор — он должен осветить праздничной иллюминацией фасад дома.
Последний штрих — праздничные звуки. Решение для любой вечеринки — колонка со встроенной цветомузыкой. Звук можно транслировать и с телефона через bluetooth, и через аудиовыход. Стоит около 22 тысяч рублей, но есть модели поменьше дешевле — например, за 8000.
Инструмент для безопасного открывания игристых вин обойдется в 3000 рублей. Зато пробка точно не отправится в неконтролируемый полет по комнате, а останется в руке.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Завораживающий проекционный дизайн по полной раскрывает себя в сложных интерьерах — специальная программа позволяет учитывать особенности строения комнаты: дверные проемы, окна. Выглядит космически. Правда, и стоит от 25 тысяч рублей в год только за программное обеспечение.
Но что если елочку все-таки хочется потрогать и украсить своими руками? Тоже есть современный вариант — гибкий неон. Этот материал легко гнется, но не ломается, то есть может принимать любую форму. И стоит совсем недорого — около 200 рублей за метр.
Еще одна инновация — волшебный снег. В коробочке за 400 рублей есть несколько пакетиков со специальным полимером. Эти гранулы отлично впитывают и удерживают воду (аналогичное вещество применяют в подгузниках). Добавив люминофор, можно сделать эту похожую на снег массу еще и светящейся.
Технологичной можно сделать и упаковку подарков. Даже большие предметы можно поместить внутрь маленьких, на первый взгляд, воздушных шаров. Но оборудование для этого нужно профессиональное, стоит больше 20 тысяч рублей, поэтому, если часто упаковывать подарки вы не собираетесь, за таким «надувательством» обращайтесь в магазины шаров и аксессуаров для праздника.
Еще один новогодний гаджет — автономная гирлянда, ее можно повесить даже там, где нет розетки. Есть варианты на простых батарейках и с USB-разъемом — будет долго гореть от резервной зарядки для смартфонов.
Если совсем нет времени украшать квартиру, добавить атмосферы праздника можно буквально одним движением — вкручиванием «умной» лампочки. Она должна быть подключена к Wi-Fi, а управляется с телефона.
«Умными» становятся и гирлянды. Главный фокус в том, что управляющее гирляндой приложение понимает, как именно ее расположили, и позволяет создавать собственные визуальные эффекты. Стоит от 3700 рублей.
Быстро и легко украсить здание снаружи поможет лазерный проектор — он должен осветить праздничной иллюминацией фасад дома.
Последний штрих — праздничные звуки. Решение для любой вечеринки — колонка со встроенной цветомузыкой. Звук можно транслировать и с телефона через bluetooth, и через аудиовыход. Стоит около 22 тысяч рублей, но есть модели поменьше дешевле — например, за 8000.
Инструмент для безопасного открывания игристых вин обойдется в 3000 рублей. Зато пробка точно не отправится в неконтролируемый полет по комнате, а останется в руке.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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