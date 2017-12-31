Чудо-товары: пятерка лучших устройств, прошедших тест НТВ

Программа «Чудо техники» представляет праздничную пятерку устройств, которые успешно прошли тесты в 2017 году. Такое точно не стыдно подарить.
Дворники с подогревом
Дворники с подогревом могут стать отличным подарком для автомобилистов. Стоит комплект с термодатчиком и нагревающейся полоской 2400 рублей. Ни снег, ни сильные морозы таким щеткам не страшны: они начнут нагреваться, как только вы заведете машину.
Подключить дворники можно самостоятельно — установить их и запитать от аккумулятора получилось легко. Того, что щетки могут посадить аккумулятор, опасаться не стоит. Нагрузка невелика.
Придверный коврик
Придверный коврик из микрофибры (супервпитывающей ткани с большим числом ворсинок) проверен временем. Микрофибра выдержала все проверки. Она выиграла в сравнении с обычным материалом — на белом листе бумаги после нее почти не оставалось следов — и не подкачала даже в детском саду.
С тех пор коврик даже подешевел. Сейчас он стоит от 600 до 900 рублей. Главное — время от времени убирать грязь: чистить пылесосом или стирать. И тогда защита будет надежной очень долго.
Электротурка с автоотключением
Электротурка с автоотключением стоит 7000 рублей, зато она сама варит любимый напиток, не давая ему убежать (благодаря датчику уровня пенки). Параметры устройства можно настраивать — задавать температуру на каждом этапе, время и даже высоту подъема пенки. Кофе получается вкусным и не убегает.
«Умные» детские часы
Часы-телефон со спутниковым трекером стоят в районе 4000 рублей. Вы будете всегда знать, где ребенок, получите сигнал, если он вышел из очерченной вами зоны безопасности, сможете получать от него сигнал SOS, а также обмениваться с ним голосовыми сообщениями и перезваниваться — внутри есть собственная сим-карта. Точность геолокации проверила команда испытателей.
Беспроводной светильник
Беспроводная лампа позволяет, не думая о розетке, забиться в любой уголок и читать без помех. А если отключат электричество, это технологичная замена традиционной свечке. И стоит всего 800 рублей.
Как показали тесты, аккумуляторов этим лампам хватает даже дольше, чем заявленные производителем 4 часа. В ходе эксперимента светильники горели без сети (пусть уже и не так ярко) почти сутки. Модель одобрил и офтальмолог — свет от нее теплый, а значит, более полезный для глаз, чем стандартный для светодиодов холодный.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Дворники с подогревом могут стать отличным подарком для автомобилистов. Стоит комплект с термодатчиком и нагревающейся полоской 2400 рублей. Ни снег, ни сильные морозы таким щеткам не страшны: они начнут нагреваться, как только вы заведете машину.
Подключить дворники можно самостоятельно — установить их и запитать от аккумулятора получилось легко. Того, что щетки могут посадить аккумулятор, опасаться не стоит. Нагрузка невелика.
Придверный коврик
Придверный коврик из микрофибры (супервпитывающей ткани с большим числом ворсинок) проверен временем. Микрофибра выдержала все проверки. Она выиграла в сравнении с обычным материалом — на белом листе бумаги после нее почти не оставалось следов — и не подкачала даже в детском саду.
С тех пор коврик даже подешевел. Сейчас он стоит от 600 до 900 рублей. Главное — время от времени убирать грязь: чистить пылесосом или стирать. И тогда защита будет надежной очень долго.
Электротурка с автоотключением
Электротурка с автоотключением стоит 7000 рублей, зато она сама варит любимый напиток, не давая ему убежать (благодаря датчику уровня пенки). Параметры устройства можно настраивать — задавать температуру на каждом этапе, время и даже высоту подъема пенки. Кофе получается вкусным и не убегает.
«Умные» детские часы
Часы-телефон со спутниковым трекером стоят в районе 4000 рублей. Вы будете всегда знать, где ребенок, получите сигнал, если он вышел из очерченной вами зоны безопасности, сможете получать от него сигнал SOS, а также обмениваться с ним голосовыми сообщениями и перезваниваться — внутри есть собственная сим-карта. Точность геолокации проверила команда испытателей.
Беспроводной светильник
Беспроводная лампа позволяет, не думая о розетке, забиться в любой уголок и читать без помех. А если отключат электричество, это технологичная замена традиционной свечке. И стоит всего 800 рублей.
Как показали тесты, аккумуляторов этим лампам хватает даже дольше, чем заявленные производителем 4 часа. В ходе эксперимента светильники горели без сети (пусть уже и не так ярко) почти сутки. Модель одобрил и офтальмолог — свет от нее теплый, а значит, более полезный для глаз, чем стандартный для светодиодов холодный.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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