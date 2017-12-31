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    В России подготовили почти 3000 спецплощадок для запуска салютов

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
    В России подготовили почти 3000 спецплощадок для запуска салютов

    В России подготовили почти 3000 спецплощадок для запуска салютов

    В России подготовили почти 3000 спецплощадок для запуска салютов
  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

    • Почти 3000 специальных площадок подготовили в российских регионах для запуска фейерверков и петард. Они будут находиться под контролем спасателей.

    МЧС России: «Для запуска фейерверков в регионах выделено свыше 2700 площадок, все они находятся на контроле МЧС России».

    В ведомстве напомнили, что зачастую любители салютов получают травмы при их запуске. Кроме того, петарды могут залетать на балконы, что приводит к пожарам, если запускать их рядом с жилыми домами. Поэтому в каждом регионе страны местные власти подготовили спецплощадки для запуска фейерверков, передает ТАСС.

    В МЧС подчеркнули, что запускать пиротехнику запрещено в помещениях, с балконов и лоджий, а также вблизи жилых домов, хозяйственных построек и новогодних елок. Также спасатели рекомендуют покупать только сертифицированную пиротехнику в магазинах, а не с рук. Это поможет избежать увечий.

    МЧС России: «Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом детей и подростков».

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