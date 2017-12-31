Порошенко объявил о растущей ценности украинского паспорта

С 31 декабря вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.
В связи с этим президент Украины Пётр Порошенко объявил, что «ценность украинского паспорта продолжает расти».
2017 год Порошенко назвал прорывным для Украины в безвизовом направлении.
Пётр Порошенко: «Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. И 2017 год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны Европейского Союза. С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты. Ценность украинского паспорта продолжает расти!»
Путешествовать без виз в страны Шенгенской зоны граждане Украины могут с 11 июня при наличии биометрического паспорта. Права на работу или учебу такой режим не дает. Кроме того, Евросоюз оставил за собой право вернуть визовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.
Введение безвизового режима с Евросоюзом большинство украинцев считает главным политическим событием года.
2017 год Порошенко назвал прорывным для Украины в безвизовом направлении.
Пётр Порошенко: «Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. И 2017 год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны Европейского Союза. С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты. Ценность украинского паспорта продолжает расти!»
Українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу. І 2017-й рік став проривом у безвізовому напрямку, коли свої кор…Posted by Петро Порошенко on Saturday, December 30, 2017
Путешествовать без виз в страны Шенгенской зоны граждане Украины могут с 11 июня при наличии биометрического паспорта. Права на работу или учебу такой режим не дает. Кроме того, Евросоюз оставил за собой право вернуть визовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.
Введение безвизового режима с Евросоюзом большинство украинцев считает главным политическим событием года.
Комментарии