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    Порошенко объявил о растущей ценности украинского паспорта

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    • Фото: Верещагин Архип / ТАСС
    Порошенко объявил о растущей ценности украинского паспорта

    Порошенко объявил о растущей ценности украинского паспорта

    Порошенко объявил о растущей ценности украинского паспорта
  • Фото: Верещагин Архип / ТАСС

    • С 31 декабря вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    В связи с этим президент Украины Пётр Порошенко объявил, что «ценность украинского паспорта продолжает расти».

    2017 год Порошенко назвал прорывным для Украины в безвизовом направлении.

    Пётр Порошенко: «Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. И 2017 год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны Европейского Союза. С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты. Ценность украинского паспорта продолжает расти!»

    Українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу. І 2017-й рік став проривом у безвізовому напрямку, коли свої кор…

    Posted by Петро Порошенко on Saturday, December 30, 2017

    Путешествовать без виз в страны Шенгенской зоны граждане Украины могут с 11 июня при наличии биометрического паспорта. Права на работу или учебу такой режим не дает. Кроме того, Евросоюз оставил за собой право вернуть визовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

    Введение безвизового режима с Евросоюзом большинство украинцев считает главным политическим событием года.

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