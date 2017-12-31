В Госдуме ответили на слова Трампа об успехах коалиции в борьбе с ИГ

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова американского президента о том, что коалиция во главе с США освободила от боевиков почти 100% территорий в Сирии и Ираке.
Депутат Алексей Чепа в беседе с RT заявил, что подобными заявлениями США пытаются присвоить себе победу над ИГИЛ (запрещенной в РФ группировкой — ред.). Он подчеркнул, что в действительности американские силы сыграли минимальную роль в борьбе с террористами ИГ в Сирии. Более того, по его словам, американская сторона в последнее время оказывает боевикам поддержку.
Алексей Чепа: «Участие коалиции США в разгроме ИГ в Сирии вообще сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков. Они выводят из осаждённых зон главарей ИГ, пытаются создать на территории Сирии очаги для наращивания новых группировок».
По мнению Чепы, теперь США пытаются прикрыть свои действия словами о победе над террористами. Поэтому слова Трампа об успехах коалиции во главе с США вызывают лишь улыбку и недоумение.
Алексей Чепа: «Они не могут себе позволить согласиться с тем, что разгром ИГ — не результат деятельности США. Поэтому будут всячески говорить, что это их победа. Но это поражение американцев на территории Сирии. В первую очередь их задачей было уничтожить режим правительства Асада. Потом, когда ситуация стала неуправляемой, они подключились к разгрому ИГ, которое сами же создавали. Поэтому такое заявление вызывает улыбку и недоумение».
Ранее Трамп в ходе еженедельного обращения заявил, что международная коалиция, которую возглавляют США, освободила от боевиков ИГ почти 100% территорий в Сирии и Ираке.
Алексей Чепа: «Участие коалиции США в разгроме ИГ в Сирии вообще сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков. Они выводят из осаждённых зон главарей ИГ, пытаются создать на территории Сирии очаги для наращивания новых группировок».
По мнению Чепы, теперь США пытаются прикрыть свои действия словами о победе над террористами. Поэтому слова Трампа об успехах коалиции во главе с США вызывают лишь улыбку и недоумение.
Алексей Чепа: «Они не могут себе позволить согласиться с тем, что разгром ИГ — не результат деятельности США. Поэтому будут всячески говорить, что это их победа. Но это поражение американцев на территории Сирии. В первую очередь их задачей было уничтожить режим правительства Асада. Потом, когда ситуация стала неуправляемой, они подключились к разгрому ИГ, которое сами же создавали. Поэтому такое заявление вызывает улыбку и недоумение».
Ранее Трамп в ходе еженедельного обращения заявил, что международная коалиция, которую возглавляют США, освободила от боевиков ИГ почти 100% территорий в Сирии и Ираке.
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