Подозреваемый в убийстве пары в Приморье при задержании ранил полицейского

Мужчина, который, по версии следствия, зарезал парня и девушку в городе Артём, при задержании ранил правоохранителя и попытался покончить с собой.
Подозреваемый — уроженец Сахалина 1984 года рождения. При задержании он попытался оказать сопротивление и ударил ножом сотрудника уголовного розыска. После этого он попытался покончить с собой. В настоящее время предполагаемый убийца находится в больнице. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.
По факту убийства молодой пары в центре Артёма возбуждено уголовное дело. Преступник нанес парню и девушке «множественные ножевые ранения», а затем скрылся в неизвестном направлении. Его схватили в Надеждинском районе в машине такси.
По факту убийства молодой пары в центре Артёма возбуждено уголовное дело. Преступник нанес парню и девушке «множественные ножевые ранения», а затем скрылся в неизвестном направлении. Его схватили в Надеждинском районе в машине такси.
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