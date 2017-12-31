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    Подозреваемый в убийстве пары в Приморье при задержании ранил полицейского

    3 комментария
    • Фото: plohie_novosti_mc /vk.com
    Подозреваемый в убийстве пары в Приморье при задержании ранил полицейского

    Подозреваемый в убийстве пары в Приморье при задержании ранил полицейского

    Подозреваемый в убийстве пары в Приморье при задержании ранил полицейского
  • Фото: plohie_novosti_mc /vk.com

    • Мужчина, который, по версии следствия, зарезал парня и девушку в городе Артём, при задержании ранил правоохранителя и попытался покончить с собой.

    Подозреваемый — уроженец Сахалина 1984 года рождения. При задержании он попытался оказать сопротивление и ударил ножом сотрудника уголовного розыска. После этого он попытался покончить с собой. В настоящее время предполагаемый убийца находится в больнице. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.

    По факту убийства молодой пары в центре Артёма возбуждено уголовное дело. Преступник нанес парню и девушке «множественные ножевые ранения», а затем скрылся в неизвестном направлении. Его схватили в Надеждинском районе в машине такси.

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