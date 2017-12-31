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    В Москве в новогоднюю ночь пройдут десятки спектаклей и концертов. Москва, Новый год, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве в новогоднюю ночь пройдут десятки спектаклей и концертов

    В Москве в новогоднюю ночь пройдут десятки спектаклей и концертов

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    В Москве в новогоднюю ночь пройдут десятки спектаклей и концертов

    В Москве в новогоднюю ночь пройдут десятки спектаклей и концертов

    В Москве в новогоднюю ночь пройдут десятки спектаклей и концертов

      По всей стране готовятся встретить Новый год. В Москве сегодня пройдут десятки праздничных мероприятий.

      Центральной площадкой будет Тверская улица — она станет пешеходной. Там покажут постановки сказок «Щелкунчик», «Снегурочка», «Каменный цветок».

      В столице можно будет посетить различные спектакли и концерты. Праздничную программу подготовили в парках Горького, «Сокольники», ВДНХ и других. Пройдут выступления акробатов, воздушных гимнастов и музыкальных коллективов.

      Новогодний фейерверк в столице запустят с 36 площадок.

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