В Москве в новогоднюю ночь пройдут десятки спектаклей и концертов

По всей стране готовятся встретить Новый год. В Москве сегодня пройдут десятки праздничных мероприятий.

Центральной площадкой будет Тверская улица — она станет пешеходной. Там покажут постановки сказок «Щелкунчик», «Снегурочка», «Каменный цветок».



В столице можно будет посетить различные спектакли и концерты. Праздничную программу подготовили в парках Горького, «Сокольники», ВДНХ и других. Пройдут выступления акробатов, воздушных гимнастов и музыкальных коллективов.



Новогодний фейерверк в столице запустят с 36 площадок.