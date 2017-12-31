МЧС предупредило о надвигающемся на Москву тумане

По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением в первой половине дня 31 декабря по городу Москве местами ожидается туман с видимостью 200–500м. Будьте внимательны! — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) December 31, 2017

По информации столичного ГУ МЧС России в последний день года в Москве ожидается туман и снижение видимость до 200 метров.: «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением в первой половине дня 31 декабря по Москве местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров».В этой связи водителям рекомендовали снизить скорость и соблюдать дистанцию, а пешеходам — обозначить себя светоотражающими элементами.Кроме того, по прогнозам синоптиков, в Москве ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +1+3 градусов.