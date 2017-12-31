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    МЧС предупредило о надвигающемся на Москву тумане

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    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина
    МЧС предупредило о надвигающемся на Москву тумане

    МЧС предупредило о надвигающемся на Москву тумане

    МЧС предупредило о надвигающемся на Москву тумане
  • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина

    • Москвичей и гостей столицы предупредили об ухудшении видимости в ближайшие часы.

    По информации столичного ГУ МЧС России в последний день года в Москве ожидается туман и снижение видимость до 200 метров.

    ГУ МЧС России по Москве: «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением в первой половине дня 31 декабря по Москве местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров».


    В этой связи водителям рекомендовали снизить скорость и соблюдать дистанцию, а пешеходам — обозначить себя светоотражающими элементами.

    Кроме того, по прогнозам синоптиков, в Москве ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +1+3 градусов.

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