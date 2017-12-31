В Карелии к Новому году приготовили целебный кисель из лишайника

За новогодним столом на хуторе близ поселка Куркиёке в Карелии будут подавать кисель из лишайника, приготовленный по древнему рецепту. Среди местных жителей ходит легенда, что он не только помогает после праздников вернуть ясность ума, но и способствует омоложению. Рецепт напитка знают лишь хранители краеведческого музея.

Западное Приладожье недалеко от поселка Куркиёки — местность, которую еще называют королевством лишайников. Скалы, вода и мох — здесь этого в избытке.



Надежда Бахметьева, методист музея «Кирьяж»: «Цетрария исландская обладает очень мощным антисептическим действием, поскольку в ней содержится усниновая кислота, которая губительно действует на патогенную микрофлору — стафилококки, стрептококки и кишечные палочки погибают, но собственная микрофлора кишечника сохраняется».



Методист музея краеведения объясняет: сначала собранный лишайник нужно высушить и перебрать. Сам по себе он очень горький, но если подержать его в растворе соды, горечь выходит.



Затем следующая стадия: продержать сырье для киселя в семи водах. Баня — самое удобное место. Залил на два часа водой лишайник, слил, залил, слил — и вот он уже зеленый, прозрачный и красивый. И никакого крахмала не надо — в нем есть свой.



И еще один слух бродит среди окрестных женщин: хозяйка хутора не стареет вроде как. Не из-за киселя ли? Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ильи Федосова.