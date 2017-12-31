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    «Новый год в кругу семьи»: в Таганроге на праздники разобрали по домам всех сирот. Новый год, Ростовская область, дети и подростки, детские дома, сироты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Новый год в кругу семьи»: в Таганроге на праздники разобрали по домам всех сирот

    «Новый год в кругу семьи»: в Таганроге на праздники разобрали по домам всех сирот

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    «Новый год в кругу семьи»: в Таганроге на праздники разобрали по домам всех сирот

    «Новый год в кругу семьи»: в Таганроге на праздники разобрали по домам всех сирот

    «Новый год в кругу семьи»: в Таганроге на праздники разобрали по домам всех сирот

      В Ростовской области стартовала акция «Новый год в кругу семьи». Сотни детей-сирот отправились на праздники к временным опекунам, чтобы встретить 2018 год в кругу любящих людей — пусть и не родных, но готовых подарить свои тепло и заботу. Для кого-то эта поездка может закончиться обретением настоящей семьи и нового дома. За четыре года существования акции такое случалось неоднократно.

      Три года назад таганрогский детский дом превратился в центр помощи детям. Оставаясь, что называется, казенным учреждением, он куда меньше напоминает сиротский приют. Сюда по-прежнему попадают дети, оставшиеся без родителей, но цели центра стали иными. Вместо «воспитать, выучить и выпустить во взрослую жизнь», здесь стараются вернуть ребенка в родную семью, если она есть, или помочь найти приемных родителей.

      Акцию «Новый год в кругу семьи» придумали в областном министерстве образования. За четыре года сотни детей провели новогодние праздники в семьях, и треть осталась там. Педагоги считают это успехом акции, которая сначала выглядела как эксперимент. В эти новогодние дни таганрогский центр помощи детям может вешать на двери замок. Все дети встречают праздник в семейной обстановке.

      Луиза Фенева, начальник отдела правовой поддержки детства министерства образования Ростовской области: «Когда они 10 дней находятся в семье, они приобретают очень много навыков семейной жизни, и это очень хорошо даже для тех, кто не найдет семью постоянную».

      Семейная атмосфера праздника особая. Как выбирать подарки, ходить в гости, тысяча мелочей, которых детдомовцы просто не знают. Найти приемных родителей нелегко. Стать семьей получается не у всех, и педагоги предупреждают взрослых — не обнадеживайте детей, если не решили твердо, расстанетесь или нет.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Святослава Гордина.

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