Глава Китая в новогоднем обращении к Путину заявил о стратегической координации с РФ

#BREAKING: China pledges stronger mutual trust, broader cooperation with Russia in 2018 — Xi pic.twitter.com/84Mck0HCHc — China Xinhua News (@XHNews) December 31, 2017

Обращение лидера КНР цитирует агентство Xinhua.: «В новом году я хотел бы продолжать вместе с вами не покладая рук трудиться над укреплением политического и стратегического взаимного доверия, развитием всестороннего практического сотрудничества между Китаем и Россией, продвижением китайско-российского международного стратегического взаимодействия, чтобы добиться новых результатов в развитии наших отношений».Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай стремится к развитию стратегической координации с Россией на международной арене.Лидер КНР напомнил, что Москва и Пекин продемонстрировали твердую поддержку друг друга в вопросах, касающихся их базовых интересов. В частности, относительно инициативы «Один пояс, один путь» с ЕАЭС.Си Цзиньпин также выразил уверенность, что в ближайшие два года будет расти сотрудничество между регионами двух стран, что поможет распространению идеи долговременной дружбы между двумя народами, общего прогресса и процветания.Накануне Владимир Путин в своем новогоднем обращении отметил успехи в развитии российско-китайских отношений, а также подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по наращиванию всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.