Пёс <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пёс 16+
    •  

    Глава Китая в новогоднем обращении к Путину заявил о стратегической координации с РФ

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Jason Lee
    Глава Китая в новогоднем обращении к Путину заявил о стратегической координации с РФ

    Глава Китая в новогоднем обращении к Путину заявил о стратегической координации с РФ

    Глава Китая в новогоднем обращении к Путину заявил о стратегической координации с РФ
  • Фото: Reuters © 2017, Jason Lee

    • Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к президенту России Владимиру Путину от своего имени и от имени всего китайского народа заявил о готовности к укреплению политического и стратегического доверия.

    Обращение лидера КНР цитирует агентство Xinhua.

    Си Цзиньпин: «В новом году я хотел бы продолжать вместе с вами не покладая рук трудиться над укреплением политического и стратегического взаимного доверия, развитием всестороннего практического сотрудничества между Китаем и Россией, продвижением китайско-российского международного стратегического взаимодействия, чтобы добиться новых результатов в развитии наших отношений».


    Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай стремится к развитию стратегической координации с Россией на международной арене.

    Лидер КНР напомнил, что Москва и Пекин продемонстрировали твердую поддержку друг друга в вопросах, касающихся их базовых интересов. В частности, относительно инициативы «Один пояс, один путь» с ЕАЭС.

    Си Цзиньпин также выразил уверенность, что в ближайшие два года будет расти сотрудничество между регионами двух стран, что поможет распространению идеи долговременной дружбы между двумя народами, общего прогресса и процветания.

    Накануне Владимир Путин в своем новогоднем обращении отметил успехи в развитии российско-китайских отношений, а также подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по наращиванию всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

    Новости по теме

    Новый год и Рождество

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru