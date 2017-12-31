Глава Китая в новогоднем обращении к Путину заявил о стратегической координации с РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к президенту России Владимиру Путину от своего имени и от имени всего китайского народа заявил о готовности к укреплению политического и стратегического доверия.
Обращение лидера КНР цитирует агентство Xinhua.
Си Цзиньпин: «В новом году я хотел бы продолжать вместе с вами не покладая рук трудиться над укреплением политического и стратегического взаимного доверия, развитием всестороннего практического сотрудничества между Китаем и Россией, продвижением китайско-российского международного стратегического взаимодействия, чтобы добиться новых результатов в развитии наших отношений».
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай стремится к развитию стратегической координации с Россией на международной арене.
Лидер КНР напомнил, что Москва и Пекин продемонстрировали твердую поддержку друг друга в вопросах, касающихся их базовых интересов. В частности, относительно инициативы «Один пояс, один путь» с ЕАЭС.
Си Цзиньпин также выразил уверенность, что в ближайшие два года будет расти сотрудничество между регионами двух стран, что поможет распространению идеи долговременной дружбы между двумя народами, общего прогресса и процветания.
Накануне Владимир Путин в своем новогоднем обращении отметил успехи в развитии российско-китайских отношений, а также подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по наращиванию всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
Си Цзиньпин: «В новом году я хотел бы продолжать вместе с вами не покладая рук трудиться над укреплением политического и стратегического взаимного доверия, развитием всестороннего практического сотрудничества между Китаем и Россией, продвижением китайско-российского международного стратегического взаимодействия, чтобы добиться новых результатов в развитии наших отношений».
#BREAKING: China pledges stronger mutual trust, broader cooperation with Russia in 2018 — Xi pic.twitter.com/84Mck0HCHc— China Xinhua News (@XHNews) December 31, 2017
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай стремится к развитию стратегической координации с Россией на международной арене.
Лидер КНР напомнил, что Москва и Пекин продемонстрировали твердую поддержку друг друга в вопросах, касающихся их базовых интересов. В частности, относительно инициативы «Один пояс, один путь» с ЕАЭС.
Си Цзиньпин также выразил уверенность, что в ближайшие два года будет расти сотрудничество между регионами двух стран, что поможет распространению идеи долговременной дружбы между двумя народами, общего прогресса и процветания.
Накануне Владимир Путин в своем новогоднем обращении отметил успехи в развитии российско-китайских отношений, а также подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по наращиванию всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
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