Трамп: коалиция отвоевала почти 100% территорий боевиков

Западная коалиция во главе с США отвоевала у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны.

Дональд Трамп: «Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов».



Ранее в США на фоне заявлений президента России Владимира Путина о победе над терроризмом в Сирии благодаря совместным действиям сирийской армии и российских сил отметили, что ВКС осуществили «лишь небольшую часть операций против ИГ». Такую позицию поддержали страны Запада. В частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия «присвоила» себе победу в Сирии.



Российские власти раскритиковали заявления западных партнеров о победе в Сирии и призвали Вашингтон прекратить «приписывать себе чужие победы».

