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    В Приморье схватили подозреваемого в убийстве девушки и парня на улице

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    В Приморье схватили подозреваемого в убийстве девушки и парня на улице

    В Приморье схватили подозреваемого в убийстве девушки и парня на улице

    Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек в Приморье.

    Ранее несколько местных СМИ писали, что 30 декабря мужчина выскочил из машины в центре города Артём Приморского края близ площади Ленина и ножом убил девушку и парня.

    Как сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ, «возбуждено дело по статье „Убийство“, подозреваемый задержан». Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что при задержании подозреваемый ранил себя.

    Из сообщения источника: «Сейчас он находится в больнице. Погибшая пара скончалась от ножевых ранений».

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