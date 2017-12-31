В Приморье схватили подозреваемого в убийстве девушки и парня на улице

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек в Приморье.
Ранее несколько местных СМИ писали, что 30 декабря мужчина выскочил из машины в центре города Артём Приморского края близ площади Ленина и ножом убил девушку и парня.
Как сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ, «возбуждено дело по статье „Убийство“, подозреваемый задержан». Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что при задержании подозреваемый ранил себя.
Из сообщения источника: «Сейчас он находится в больнице. Погибшая пара скончалась от ножевых ранений».
Как сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ, «возбуждено дело по статье „Убийство“, подозреваемый задержан». Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что при задержании подозреваемый ранил себя.
Из сообщения источника: «Сейчас он находится в больнице. Погибшая пара скончалась от ножевых ранений».
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