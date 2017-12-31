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    Задержан мужчина, устроивший стрельбу в московском баре

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    Задержан мужчина, устроивший стрельбу в московском баре

    Задержан мужчина, устроивший стрельбу в московском баре

    Задержан мужчина, устроивший стрельбу в московском баре

    Полиция задержала в Жуковском мужчину, который открыл стрельбу на Никольской улице в столице.

    Напомним, пьяный посетитель бара открыл стрельбу, ранив двух человек. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной стрельбы стал конфликт.

    Из сообщения источника: «Стрельба возле одного из баров на Никольской улице в Москве произошла в результате конфликта между посетителями в состоянии алкогольного опьянения».

    По информации программы «ЧП», мужчину задержали в Жуковском, по месту прописки. Он доставлен в ОВД.

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