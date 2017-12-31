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    Водонагреватель взорвался в детском приюте в Приморье: погибла воспитательница

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    • Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
    Водонагреватель взорвался в детском приюте в Приморье: погибла воспитательница

    Водонагреватель взорвался в детском приюте в Приморье: погибла воспитательница

    Водонагреватель взорвался в детском приюте в Приморье: погибла воспитательница
  • Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

    • Воспитательница детского приюта погибла в воскресенье утром при взрыве электрического водонагревателя в Приморском крае.

    Как сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета, «„в результате взрыва электрического водонагревателя в детском социальном приюте в Спасском городском округе погибла воспитательница“. Дети не пострадали. Следственные органы начали проверку».

    В МЧС уточнили, что сообщение о происшествии поступило в 06:34 по местному времени (23:34 мск субботы, 30 декабря). Взрывом выбило стекла в одном из помещений приюта.

    МЧС: «Дети не пострадали. Жилые помещения для детей не пострадали. Все воспитанники учреждения (13 детей) размещены в комнатах не пострадавшего крыла здания, с ними работает штатный психолог социального приюта».

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