Захватчика почты в Харькове задержали при помощи заложницы

Силовики задержали мужчину, захватившего заложников в Харькове, благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты.
Как сообщил начальник полиции Харьковской области Олег Бех, «одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло внутрь и обезвредило этого гражданина». Он сообщил, что силовой вариант не применялся, хотя все спецподразделения были готовы к этому.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что все заложники в почтовом отделении Харькова освобождены, а злоумышленник задержан. По данным полиции Украины, в ходе операции по освобождению никто не пострадал.
В субботу днем в Харькове неизвестный мужчина захватил помещение «Укрпочты». В полиции Украины сообщили об информации, что у злоумышленника может быть взрывчатка, которую он грозится взорвать.
Также правоохранители сообщили, что в помещении могут находиться 11 заложников. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье «Захват заложников». Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что все заложники в почтовом отделении Харькова освобождены, а злоумышленник задержан. По данным полиции Украины, в ходе операции по освобождению никто не пострадал.
В субботу днем в Харькове неизвестный мужчина захватил помещение «Укрпочты». В полиции Украины сообщили об информации, что у злоумышленника может быть взрывчатка, которую он грозится взорвать.
Также правоохранители сообщили, что в помещении могут находиться 11 заложников. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье «Захват заложников». Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет.
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