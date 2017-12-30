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    Захватчика почты в Харькове задержали при помощи заложницы. Украина, Харьков, заложники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахватчика почты в Харькове задержали при помощи заложницы

    Захватчика почты в Харькове задержали при помощи заложницы

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    • Фото: Поліція Харківщини / facebook.com
    Захватчика почты в Харькове задержали при помощи заложницы

    Захватчика почты в Харькове задержали при помощи заложницы

    Захватчика почты в Харькове задержали при помощи заложницы
    • Фото: Поліція Харківщини / facebook.com

      • Силовики задержали мужчину, захватившего заложников в Харькове, благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты.

      Как сообщил начальник полиции Харьковской области Олег Бех, «одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло внутрь и обезвредило этого гражданина». Он сообщил, что силовой вариант не применялся, хотя все спецподразделения были готовы к этому.

      Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что все заложники в почтовом отделении Харькова освобождены, а злоумышленник задержан. По данным полиции Украины, в ходе операции по освобождению никто не пострадал.

      В субботу днем в Харькове неизвестный мужчина захватил помещение «Укрпочты». В полиции Украины сообщили об информации, что у злоумышленника может быть взрывчатка, которую он грозится взорвать.

      смотретьОсвобожденный из заложников мальчик рассказал о захвате почты в Харькове
      Освобожденный из заложников мальчик рассказал о захвате почты в Харькове
      Также правоохранители сообщили, что в помещении могут находиться 11 заложников. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье «Захват заложников». Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

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