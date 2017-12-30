Экс-президента Египта приговорили к трем годам тюрьмы за оскорбление судей

Бывший президент Египта Мохаммед Мурси приговорен уголовным судом в Каире к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ, такие же сроки получили 19 его сторонников, среди которых бывший спикер парламента Египта и три журналиста. Наряду с этим суд обязал Мурси выплатить $112 тысяч двум судьям.
Ранее суд оставил в силе приговор в отношении Мурси, согласно которому ему предстоит провести 20 лет в тюрьме по делу о трагических событиях возле президентского дворца в декабре 2012 года и за якобы имевший место шпионаж в пользу Катара.
Мохаммед Мурси занял пост президента после свержения режима Хосни Мубарака в 2012 году. Однако через год Мурси был смещен военными. С этого времени он находится в тюрьме.
Ранее суд оставил в силе приговор в отношении Мурси, согласно которому ему предстоит провести 20 лет в тюрьме по делу о трагических событиях возле президентского дворца в декабре 2012 года и за якобы имевший место шпионаж в пользу Катара.
Мохаммед Мурси занял пост президента после свержения режима Хосни Мубарака в 2012 году. Однако через год Мурси был смещен военными. С этого времени он находится в тюрьме.
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