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    Экс-президента Египта приговорили к трем годам тюрьмы за оскорбление судей

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    • Фото: Reuters © 2017, Amr Dalsh
    <nobr>Экс-президента</nobr> Египта приговорили к трем годам тюрьмы за оскорбление судей

    Экс-президента Египта приговорили к трем годам тюрьмы за оскорбление судей

    <nobr>Экс-президента</nobr> Египта приговорили к трем годам тюрьмы за оскорбление судей
  • Фото: Reuters © 2017, Amr Dalsh

    • Бывший президент Египта Мохаммед Мурси приговорен уголовным судом в Каире к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ, такие же сроки получили 19 его сторонников, среди которых бывший спикер парламента Египта и три журналиста. Наряду с этим суд обязал Мурси выплатить $112 тысяч двум судьям.

    Ранее суд оставил в силе приговор в отношении Мурси, согласно которому ему предстоит провести 20 лет в тюрьме по делу о трагических событиях возле президентского дворца в декабре 2012 года и за якобы имевший место шпионаж в пользу Катара.

    Мохаммед Мурси занял пост президента после свержения режима Хосни Мубарака в 2012 году. Однако через год Мурси был смещен военными. С этого времени он находится в тюрьме.

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