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    В Харькове освободили всех заложников, захватчик задержан

    6 комментариев
    • Фото: @CrimeaUA1 / twitter.com
    В Харькове освободили всех заложников, захватчик задержан

    В Харькове освободили всех заложников, захватчик задержан

    В Харькове освободили всех заложников, захватчик задержан
  • Фото: @CrimeaUA1 / twitter.com

    • Все заложники, находившиеся в почтовом отделении Харькова, освобождены. Об этом на своей странице в Twitter заявил президент Украины Пётр Порошенко.

    Пётр Порошенко: «Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников нацполиции и службы безопасности Украины».



    Ранее сообщалось, что сегодня неизвестный захватил здание почты возле торгового центра в Харькове. Он не выдвигал никаких требований. По словам очевидцев, злоумышленник заявлял, что у него рак мозга.

    смотретьОсвобожденный из заложников мальчик рассказал о захвате почты в Харькове
    Освобожденный из заложников мальчик рассказал о захвате почты в Харькове
    В результате переговоров преступник согласился отпустить женщин и детей. После этого стали поступать сообщения, что спецназ готовится к штурму здания.

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