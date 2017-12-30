В Харькове освободили всех заложников, захватчик задержан

Все заложники, находившиеся в почтовом отделении Харькова, освобождены. Об этом на своей странице в Twitter заявил президент Украины Пётр Порошенко.
Пётр Порошенко: «Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников нацполиции и службы безопасности Украины».
Ранее сообщалось, что сегодня неизвестный захватил здание почты возле торгового центра в Харькове. Он не выдвигал никаких требований. По словам очевидцев, злоумышленник заявлял, что у него рак мозга.
В результате переговоров преступник согласился отпустить женщин и детей. После этого стали поступать сообщения, что спецназ готовится к штурму здания.
Усіх заручників у Харкові звільнено. Нападника затримано.— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 декабря 2017 г.
Дякую за добру роботу співробітникам Національної поліції та СБУ.
Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу.
Ранее сообщалось, что сегодня неизвестный захватил здание почты возле торгового центра в Харькове. Он не выдвигал никаких требований. По словам очевидцев, злоумышленник заявлял, что у него рак мозга.
В результате переговоров преступник согласился отпустить женщин и детей. После этого стали поступать сообщения, что спецназ готовится к штурму здания.
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