Метеорологи рассказали о погоде на Новый год

Этой ночью в столице был установлен новый температурный рекорд. Но и завтра морозов ждать не стоит.
В районе так называемой базовой метеостанции на ВДНХ воздух сегодня прогрелся до 3,9 градуса. Как отметили в Гидрометцентре, это абсолютный максимум за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице. И сегодня метеорологи рассказали, какая погода ждет москвичей на Новый год.
Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета: «Мы 31-го ждем днем еще положительной температуры и в Москве, и по области — от нуля до плюс 2. Единственное, с 31-го на 1-е есть все-таки определенная такая уверенность, что ноль и минус 2 будет по области, ну и в Москве — ноль — минус 1».
Этот декабрь стал в столичном регионе одним из самых теплых в истории. Он принес сразу несколько температурных рекордов.
Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета: «Мы 31-го ждем днем еще положительной температуры и в Москве, и по области — от нуля до плюс 2. Единственное, с 31-го на 1-е есть все-таки определенная такая уверенность, что ноль и минус 2 будет по области, ну и в Москве — ноль — минус 1».
Этот декабрь стал в столичном регионе одним из самых теплых в истории. Он принес сразу несколько температурных рекордов.
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