Тимур Родригез прочитал рэп о «Супер Новом годе» на НТВ

В ночь с 31 декабря на 1 января НТВ покажет «Супер Новый год». Знаменитости подготовили необычные номера. В их числе и Тимур Родригез.
Тимур Родригез прочитал рэп о том, как Новый год на НТВ шагает по стране. Праздник начнется с Владивостока, а затем пройдет по всем остальным городам.
Во время исполнения шоумен пошутил над смещением рифмы при перечислении городов, но тут же подобрал нужную строчку. Свое выступление Родригез завершил словами: «Последний пункт — Калининград. Короче, вот такой расклад».
Смотрите «Супер Новый год» 31 декабря в 22:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Гостями торжества на НТВ станут участники проектов «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы», а также популярные исполнители: Светлана Лобода, Леонид Агутин, группа «Градусы», Сергей Лазарев, Ёлка, Юлиана Караулова, Нюша, Егор Крид, Burito, MBAND, Ани Лорак и многие другие.
Во время исполнения шоумен пошутил над смещением рифмы при перечислении городов, но тут же подобрал нужную строчку. Свое выступление Родригез завершил словами: «Последний пункт — Калининград. Короче, вот такой расклад».
Смотрите «Супер Новый год» 31 декабря в 22:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Гостями торжества на НТВ станут участники проектов «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы», а также популярные исполнители: Светлана Лобода, Леонид Агутин, группа «Градусы», Сергей Лазарев, Ёлка, Юлиана Караулова, Нюша, Егор Крид, Burito, MBAND, Ани Лорак и многие другие.
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