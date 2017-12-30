Зимний круиз <sup><small>16+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
Зимний круиз 16+ 16+
    •  
    Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге. Санкт-Петербург, ФСБ, взрывы, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге

    Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге

    29 комментариев
    • Фото: vk.com
    Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге

    Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге

    Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге
    • Фото: vk.com

      • В ФСБ сообщили о задержании организатора и исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в петербургском «Перекрестке».

      ФСБ: «ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина „Перекресток“ в Санкт-Петербурге».

      Подозреваемого передали в Следственный комитет. Других подробностей ФСБ пока не приводит. Следователи уже начали работать с подозреваемым — его допрашивают. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

      Напомним, подозреваемый засветился перед камерой наблюдения.

      смотретьВице-губернатор Петербурга навестила пострадавших при взрыве в супермаркете
      Вице-губернатор Петербурга навестила пострадавших при взрыве в супермаркете
      Взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в минувшую среду. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Пострадали 18 человек. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Однако президент Путин назвал случившееся терактом.

      Новости по теме

      Взрыв в петербургском супермаркете

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru