Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге

В ФСБ сообщили о задержании организатора и исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в петербургском «Перекрестке».
ФСБ: «ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина „Перекресток“ в Санкт-Петербурге».
Подозреваемого передали в Следственный комитет. Других подробностей ФСБ пока не приводит. Следователи уже начали работать с подозреваемым — его допрашивают. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.
Напомним, подозреваемый засветился перед камерой наблюдения.
Взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в минувшую среду. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Пострадали 18 человек. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Однако президент Путин назвал случившееся терактом.
Подозреваемого передали в Следственный комитет. Других подробностей ФСБ пока не приводит. Следователи уже начали работать с подозреваемым — его допрашивают. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.
Напомним, подозреваемый засветился перед камерой наблюдения.
Взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в минувшую среду. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Пострадали 18 человек. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Однако президент Путин назвал случившееся терактом.
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