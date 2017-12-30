Свадьбы, скандалы, разводы: светские итоги 2017 года

Как живет Голливуд после истории с Вайнштейном? Кто развелся, женился и оскандалился в уходящем году? НТВ подводит светские итоги
2017-го.
В этом году на голливудской фабрике совсем не осталось грез. Если еще недавно там всячески приветствовались шуточки про грудь Дженнифер Лопес, то теперь мало кто осмелится даже просто посмотреть томным взглядом на коллегу. И все из-за скандала вокруг самого могущественного продюсера Голливуда Харви Вайнштейна: в сексуальных домогательствах его уже обвинили больше полусотни женщин, включая Анджелину Джоли, Сальму Хайек и Уму Турман.
Вслед за Вайнштейном позором заклеймили еще пару десятков знаменитостей, включая Дастина Хоффмана и Кевина Спейси, которого оперативно уволили из «Карточного домика» и еще оперативнее вырезали из уже готового к премьере фильма Ридли Скотта.
Волна докатилась и до политиков — в домогательствах заподозрили Дональда Трампа, Джорджа Буша — старшего и практически половину британского парламента и некоторых министров. А женщины, которые первыми заговорили о том, о чем несколько десятилетий все молчали, появились на обложке Time как «люди года».
Жена Вайнштейна, разумеется, от него ушла. Правда, бумаги о разводе пока не подписала, надеясь получить побольше отступных. И это, конечно, не единственный рухнувший в Голливуде брак: у Скарлетт Йоханссон возникли «трудности перевода» с французом Роменом Дориаком, с которым они растили трехлетнюю дочь, а Эмбер Хёрд оказалась слишком беспилотным — в смысле неуправляемым — спутником для Илона Маска.
В России очень мирно развелись Роман Абрамович и Даша Жукова и очень скандально — Армен Джигарханян и его молодая супруга.
Затрещал и казавшийся идеальным брак Бейонсе и Jay-Z, который публично признался в изменах: однако, простив обиды, певица сделала ему двойной подарок, родив близнецов.
В парном разряде, то есть рождением близнецов, отличились и конспираторы года Анна Курникова с Энрике Иглесиасом, которые все девять месяцев скрывали сам факт беременности.
Двойняшки от суррогатной матери и новорожденная дочка от невесты Джорджины Родригес теперь подрастают у Криштиану Роналду. Амаль Клуни родила сразу и сына и дочь Джорджу Клуни, который когда-то утверждал, что у него отсутствует сам ген отцовства, а теперь с удовольствием меняет памперсы.
Серена Уильямс успела в этом году и родить, и выйти замуж за американского мультимиллионера родом из Армении Алексиса Оганяна. Свадьбу сыграли в стиле мультфильма «Красавица и чудовище».
Сестра Кейт Миддлтон Пиппа тоже нашла себе мультимиллионера — Джеймса Мэтьюса. Свадьба запомнится тем, что на шлейфе невесты от души попрыгали юные принц Джордж и принцесса Шарлотта, а некогда флиртовавший с Пиппой принц Гарри привез на торжество свою невесту — американскую актрису Меган Маркл, которой можно вручить приз за самый быстрый взлет 2017-го. Из сериальной звезды она за несколько месяцев превратилась в мировую икону стиля и может потеснить Кейт Миддлтон с позиции самого популярного члена королевской семьи.
Глянцевые журналы называют Меган Маркл женщиной 2017-го, а ее свадьба обещает стать главным светским событием 2018-го. Журналисты уже сейчас пытаются раздобыть как можно больше деталей, в Сеть даже просочились эскизы свадебного платья, но сама Меган решила до торжества не общаться с прессой на эту тему, следуя беспроигрышному правилу звездной жизни — чем меньше ты о себе рассказываешь, тем больше о тебе говорят.
Вслед за Вайнштейном позором заклеймили еще пару десятков знаменитостей, включая Дастина Хоффмана и Кевина Спейси, которого оперативно уволили из «Карточного домика» и еще оперативнее вырезали из уже готового к премьере фильма Ридли Скотта.
Волна докатилась и до политиков — в домогательствах заподозрили Дональда Трампа, Джорджа Буша — старшего и практически половину британского парламента и некоторых министров. А женщины, которые первыми заговорили о том, о чем несколько десятилетий все молчали, появились на обложке Time как «люди года».
Жена Вайнштейна, разумеется, от него ушла. Правда, бумаги о разводе пока не подписала, надеясь получить побольше отступных. И это, конечно, не единственный рухнувший в Голливуде брак: у Скарлетт Йоханссон возникли «трудности перевода» с французом Роменом Дориаком, с которым они растили трехлетнюю дочь, а Эмбер Хёрд оказалась слишком беспилотным — в смысле неуправляемым — спутником для Илона Маска.
В России очень мирно развелись Роман Абрамович и Даша Жукова и очень скандально — Армен Джигарханян и его молодая супруга.
Затрещал и казавшийся идеальным брак Бейонсе и Jay-Z, который публично признался в изменах: однако, простив обиды, певица сделала ему двойной подарок, родив близнецов.
В парном разряде, то есть рождением близнецов, отличились и конспираторы года Анна Курникова с Энрике Иглесиасом, которые все девять месяцев скрывали сам факт беременности.
Двойняшки от суррогатной матери и новорожденная дочка от невесты Джорджины Родригес теперь подрастают у Криштиану Роналду. Амаль Клуни родила сразу и сына и дочь Джорджу Клуни, который когда-то утверждал, что у него отсутствует сам ген отцовства, а теперь с удовольствием меняет памперсы.
Серена Уильямс успела в этом году и родить, и выйти замуж за американского мультимиллионера родом из Армении Алексиса Оганяна. Свадьбу сыграли в стиле мультфильма «Красавица и чудовище».
Сестра Кейт Миддлтон Пиппа тоже нашла себе мультимиллионера — Джеймса Мэтьюса. Свадьба запомнится тем, что на шлейфе невесты от души попрыгали юные принц Джордж и принцесса Шарлотта, а некогда флиртовавший с Пиппой принц Гарри привез на торжество свою невесту — американскую актрису Меган Маркл, которой можно вручить приз за самый быстрый взлет 2017-го. Из сериальной звезды она за несколько месяцев превратилась в мировую икону стиля и может потеснить Кейт Миддлтон с позиции самого популярного члена королевской семьи.
Глянцевые журналы называют Меган Маркл женщиной 2017-го, а ее свадьба обещает стать главным светским событием 2018-го. Журналисты уже сейчас пытаются раздобыть как можно больше деталей, в Сеть даже просочились эскизы свадебного платья, но сама Меган решила до торжества не общаться с прессой на эту тему, следуя беспроигрышному правилу звездной жизни — чем меньше ты о себе рассказываешь, тем больше о тебе говорят.
Комментарии