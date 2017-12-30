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    Львенок сбежал из клетки в багажном отсеке самолета Грозный — Петербург

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    Львенок сбежал из клетки в багажном отсеке самолета Грозный — Петербург

    Львенок сбежал из клетки в багажном отсеке самолета Грозный — Петербург

    Петербургским спасателям вместе с ветеринарами пришлось ловить трехмесячного львенка в грузовом отсеке самолета, прилетевшего из Грозного.

    Тревожное сообщение поступило петербургским спасателям сегодня утром из аэропорта Пулково. Выяснилось, что на борту самолета, прилетевшего в Северную столицу из Грозного, перевозили маленького львенка. Во время рейса трехмесячный хищник выбрался из клетки, передает «Интерфакс». К моменту посадки львенок свободно передвигался по грузовому отсеку, при этом никого к себе не подпускал и проявлял признаки агрессии.

    В аэропорт прибыли спасатели, специалисты Городской ветеринарной службы, главный ветеринарный врач Ленинградского зоопарка и главный Госветинспектор аэропорта. Им удалось поймать маленького хищника и поместить его обратно в клетку.

    Спасатели заверили, что сейчас львенок чувствует себя хорошо. Он будет оставаться в карантинной комнате до тех пор, пока перевозившие его пассажиры не оформят необходимые документы.

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