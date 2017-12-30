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    В массовом ДТП в Новой Москве погиб один человек

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    • Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
    В массовом ДТП в Новой Москве погиб один человек

    В массовом ДТП в Новой Москве погиб один человек

    В массовом ДТП в Новой Москве погиб один человек
  • Фото: ГУ МЧС России по Калужской области

    • В Новой Москве произошла авария с участием нескольких легковых автомобилей. Есть погибшие и пострадавшие.

    Около семи машин столкнулись на Калужском шоссе в районе деревни Сосенки. В результате происшествия четверо получили травмы, погибли двое, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

    Источник: «По уточненным данным, в результате происшествия погибли два человека».

    Как рассказали ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, на 24-м км Калужского шоссе столкнулись четыре автомобиля. В ведомстве подтвердили информацию об одном погибшем. Число пострадавших уточняется.

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