В массовом ДТП в Новой Москве погиб один человек

В Новой Москве произошла авария с участием нескольких легковых автомобилей. Есть погибшие и пострадавшие.
Около семи машин столкнулись на Калужском шоссе в районе деревни Сосенки. В результате происшествия четверо получили травмы, погибли двое, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Источник: «По уточненным данным, в результате происшествия погибли два человека».
Как рассказали ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, на 24-м км Калужского шоссе столкнулись четыре автомобиля. В ведомстве подтвердили информацию об одном погибшем. Число пострадавших уточняется.
Источник: «По уточненным данным, в результате происшествия погибли два человека».
Как рассказали ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, на 24-м км Калужского шоссе столкнулись четыре автомобиля. В ведомстве подтвердили информацию об одном погибшем. Число пострадавших уточняется.
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