Джеки Чан и Мэтт Дэймон оценили обновленный «Копейский рабочий»

Читатели скромной уральской газеты «Копейский рабочий» получили на Новый год поздравления от десятка голливудских знаменитостей.
Со свежими выпусками газеты «Копейский рабочий» сфотографировались Мэтт Дэймон, Дастин Хоффман, Джеки Чан, Блейк Лайвли, Николь Кидман, Эмма Стоун и еще несколько кинозвезд. Этой традиции уже семь лет, и все благодаря бывшей жительнице Копейска, которая в 90-х вышла замуж за влиятельного голливудского продюсера, но родной город не забыла и регулярно отправляет в редакцию местной газеты свежие снимки звезд.
2017-й стал особенно урожайным, в Копейске уверены, что газета стала еще популярнее в Голливуде благодаря тому, что обновила дизайн и теперь выходит в цвете.
2017-й стал особенно урожайным, в Копейске уверены, что газета стала еще популярнее в Голливуде благодаря тому, что обновила дизайн и теперь выходит в цвете.
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