«Страна ушла, а люди остались»: с момента создания СССР прошло 95 лет

Новый год большинство семей собирается встречать традиционно — с салатом оливье, у елки, увенчанной звездой, за просмотром старых фильмов и «голубых огоньков» — ровно так, как в советские годы, по которым именно в новогодние дни многие особенно ностальгируют. Жители Москвы, Минска, Киева, Риги и Тбилиси сегодня вспоминают Советский Союз, появившийся ровно 95 лет назад.

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СССР 95 лет назад создавали романтики, мечтавшие о победе пролетариата и всемирной справедливости. Сейчас мало кто помнит, что Декларацию о создании СССР подписали представители четырех республик — России, Украины, Белоруссии и Закавказской федерации, куда в 1922 году входили Грузия, Армения, Азербайджан и Абхазия.



Через 69 лет, в декабре 1991-го, Советский Союз распался, а эксперимент по созданию «новой общности — советского народа» сочли неудачным. Но вот в чем парадокс — в памяти, по большей части, осталось только хорошее.



Виктор Напалков, Москва: «Я был счастлив, когда меня приняли октябренком, и очень мечтал попасть в Мавзолей, на Красную площадь… Мы были воспитаны, пропитаны этим духом революционеров, духом созидательного труда».



Вера Скрябина, Москва: «Все дешево было, все более или менее равны. Бесплатная медицина. Сейчас, конечно, сложнее. Люди моего возраста говорят: хорошо было, лучше, конечно».



Владимир Тренев, Москва: «Страна ушла, а люди-то остались…»



Откуда взялась эта ностальгия? Время было другим? Или в молодости этих людей все казалось цветным и ярким? Уже давным-давно нет того Союза, а все помнят, сколько стоили докторская колбаса, газировка и стандартный набор для новогоднего стола.



Людмила Мариечко, пенсионер, бывший сотрудник планового отдела НИИ, Киев: «…шпротики рижские, очень вкусные. Как всегда, были, и они и остаются. И обязательно московскую колбаску».



Даже через 26 лет после распада и старательные попытки поссориться тот самый «советский народ» вспоминает общее прошлое.



Лариса Дорощенко, пенсионер, бывший библиотекарь, Киев: «„Советовское шампанское“. Почему так исказили? Почему нельзя так и написать: „Советское шампанское“?»



Где бы ни находился бывший советский гражданин и как бы ни называли страну проживания, перед Новым годом он почему-то упорно нарезает салат оливье.



Надежда Лосева, Рига: «Все равно мы все возвращаемся к своим корням. Я хорошо помню, как в школе выдавали по килограмму мандаринов каждому ребенку. И до сих пор я помню запах тех мандаринов».



Пыско Надежда, пенсионер, бывший агроном, Минск: «Не было Интернета, мобильной связи. Зато было больше общения. Больше общались друг с другом и соседи, и в коллективе».



Белоруссия — и сейчас самая советская из всех бывших союзных республик. Это видно в элементах архитектуры, в семиметровом Ильиче и в многочисленных пионерских отрядах.



Виктория Меннанова, председатель центрального совета Белорусской пионерской организации: «Традиции мы сохранили. И самое главное в Белорусской пионерской организации — это воспитание гражданина-патриота».



В Тбилиси бережно хранят старые советские елочные игрушки. И даже в городе недалеко от музея советской оккупации главная елка украшена пятиконечной звездой.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.