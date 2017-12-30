В метро Пекина запустили первые разработанные Китаем беспилотные поезда

Первая линия пекинского метрополитена с полностью автоматизированными беспилотными поездами была официально введена в эксплуатацию в субботу.
Новая ветка пекинской подземки общей протяженностью 14,4 километра соединяет пригород Пекина Яньшань с районом столицы Фаншань, где пассажиры смогут сделать пересадку, чтобы добраться до центра города. Полностью автоматизированные поезда могут развивать скорость до 80 км/ч. В сообщении центрального телевидения Китая отмечается, что в поезде по-прежнему находится машинист на случай экстренной ситуации.
Полностью автоматизированные поезда не являются новшеством для Китая, однако запущенные в субботу беспилотные электрички — первые, полностью разработанные и произведенные внутри страны, отмечает РИА Новости.
Полностью автоматизированные поезда не являются новшеством для Китая, однако запущенные в субботу беспилотные электрички — первые, полностью разработанные и произведенные внутри страны, отмечает РИА Новости.
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