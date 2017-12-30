Самолет экстренно сел в аэропорту Софии из-за удара молнии

В самолет, совершавший рейс по маршруту Кутаиси — Кавала, ударила молния. Лайнер незапланированно сел в Софии.
Инцидент произошел с самолетом авиакомпании Wizz Air, на борту которого находились около 170 пассажиров и членов экипажа. Как сообщает тбилисская телекомпания «Рустави-2», в результате попадания молнии никто не пострадал.
Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии, в данный момент проводится инспекция воздушного судна.
Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии, в данный момент проводится инспекция воздушного судна.
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