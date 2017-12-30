«Росатом» запустил третий энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае

Сегодня состоялся энергопуск третьего блока АЭС Тяньвань, который мы построили в Китае! pic.twitter.com/uaWCBnBaRD — Росатом (@rosatom) December 30, 2017

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, третий энергоблок АЭС «Тяньвань» запустили 30 декабря в 13:29 по московскому времени.Энергопуск блока означает начало выдачи первых киловатт электроэнергии в энергосистему Китая., директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома»: «Энергетический пуск третьего блока Тяньваньской АЭС — событие мирового значения и очередной шаг на пути укрепления российско-китайского сотрудничества. Строительство третьего и четвертого энергоблоков Тяньваньской АЭС осуществляется в рекордные сроки и может служить отличным примером международной энергетической кооперации. Мы всецело приветствуем инициативы китайских партнеров развивать технологии в области мирного использования атома и будем рады оказать поддержку в реализации новых совместных проектов».Тяньваньская АЭС сооружается в Китае по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1000. Третий блок запущен через пять лет после начала строительства. Первые два энергоблока атомной станции российские специалисты построили за девять лет.