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    «Росатом» запустил третий энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае

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    • Фото: РОСАТОМ
    «Росатом» запустил третий энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае

    «Росатом» запустил третий энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае

    «Росатом» запустил третий энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае
  • Фото: РОСАТОМ

    • «Росатом» совершил энергетический пуск третьего энергоблока Тяньваньской АЭС, сооружаемой в Китае.

    Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, третий энергоблок АЭС «Тяньвань» запустили 30 декабря в 13:29 по московскому времени.


    Энергопуск блока означает начало выдачи первых киловатт электроэнергии в энергосистему Китая.

    Кирилл Комаров, директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома»: «Энергетический пуск третьего блока Тяньваньской АЭС — событие мирового значения и очередной шаг на пути укрепления российско-китайского сотрудничества. Строительство третьего и четвертого энергоблоков Тяньваньской АЭС осуществляется в рекордные сроки и может служить отличным примером международной энергетической кооперации. Мы всецело приветствуем инициативы китайских партнеров развивать технологии в области мирного использования атома и будем рады оказать поддержку в реализации новых совместных проектов».

    Тяньваньская АЭС сооружается в Китае по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1000. Третий блок запущен через пять лет после начала строительства. Первые два энергоблока атомной станции российские специалисты построили за девять лет.

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