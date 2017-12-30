В 2018 году в Москве запустят 29 новых маршрутов наземного транспорта

Правительство Москвы опубликовало конкурс на обслуживание новых маршрутов наземного транспорта, запустить которые планируется в следующем году.

Первые пять маршрутов запустят на юго-востоке, северо-западе и западе столицы:



— №333 (от улицы Федосьино до станции метро «Юго-Западная»);

— №580 (от Самаркандского бульвара до железнодорожной платформы Чухлинка);

— №456к (от 8-го микрорайона Митина до улицы Серегина);

— №551к (от Ветеринарной академии до больницы имени Семашко);

— №324 (от станции метро «Парк Победы» до 2-го Мосфильмовского переулка).



По ним, как следует из сообщения пресс-службы правительства Москвы, будут следовать комфортные автобусы экологического класса «Евро-5», оснащенные системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления салона, а также информационными табло. Всего в 2018 году планируется ввести 29 новых маршрутов.



Максим Ликсутов, заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: «Опубликованы конкурсы на обслуживание пяти новых маршрутов наземного транспорта из запланированных 29 на следующий год. Маршруты будут проходить по наиболее востребованным среди пассажиров направлениям. Всего горожан будут перевозить по пяти маршрутам 42 автобуса большой, средней и малой вместимости».



Вывести транспорт на маршруты планируется не позднее июля 2018 года.